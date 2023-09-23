CNN: США, Китай и РФ активно модернизируют и расширяют свои ядерные полигоны

Китай, США и Россия построили новые объекты и прорыли новые туннели на своих ядерных полигонах, сообщает американский телеканал CNN. Журналисты основывают свои выводы на данных спутниковых снимков, которые действительно показывают увеличение активности на ядерных полигонах КНР, США и РФ.

На снимках отображены ядерные полигоны трех стран: американский — в пустыне штата Невада, китайский — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и российский — на архипелаге Новая Земля. Снимки датируются разными годами — с 2018-го по 2023-й. Последние снимки были сделаны летом нынешнего года. Проанализировать их их, американский эксперт из Центра исследований нераспространения ядерного оружия им. Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис пришел к выводу, что все три страны расширили и модернизировали свои ядерные полигоны. На них были созданы новые объекты, включая дороги, туннели, складские и иные помещения. Возросло количество транспортных средств, въезжающих на территорию соответствующих полигонов и покидающих ее.

Опрошенные телеканалом CNN эксперты сошлись во мнении, что изменения на снимках показывают, что все три страны могут в ближайшее время возобновить ядерные испытания. Подземные испытания, напоминает CNN, запрещены международным договором от 1996 года, и с тех пор ни одна из стран их не проводила. Однако Китай и США, хоть и подписали соглашение, так и не ратифицировали его. Россия ратифицировала договор, однако президент РФ Владимир Путин в феврале 2023 года в ходе своего послания Федеральному собранию заявлял, что если США проведут такие испытания, Москва ответит тем же.

Министерство иностранных дел России 7 сентября обвинило Соединенные Штаты в подрыве ряда договоренностей в сфере ядерного нераспространения. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков тогда заявил, что процесс создания свободной от ядерного оружия зоны в Центральной Азии не завершен из-за промедления Вашингтона. Власти США настаивают, что все договоренности в ядерной сфере они поддерживают.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Испытания на срочность».

Александр Кислов