Семейный счет

Правда ли, что в Японии зарплату мужа переводят жене?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

О японском обычае, в соответствии с которым зарплата мужа «для удобства» чуть ли не сразу перечисляется работодателем жене, часто пишут на различных форумах, порталах и в подборках фактов о Стране восходящего солнца. Где-то и вовсе говорится, что эта практика закреплена в законах, и у женатых японцев вообще нет банковских карт. Правда, эти утверждения встречаются в основном в русскоязычных соцсетях, и появились они совсем недавно.

В англоязычном же сегменте интернета обычно спрашивают, правда ли, что мужья в Японии сами отдают женам заработанные деньги. И это, действительно, по большей части правда. Согласно статистике, трое из четырех японцев отдают женам почти всю зарплату, оставляя себе небольшую сумму на мелкие расходы. Она даже имеет специальное название — «окозукай».

Объясняется это тем, что в Японии управление домашними финансами — традиционно женская задача, причем 50 лет назад доля семей, где практиковалась такая модель, была еще выше, чем сейчас.

Блогер Марина Чижова, живущая в Японии 20 лет, подтверждает: здесь действительно принято отдавать женам почти всю зарплату. Но работодатель физически не может переводить деньги напрямую на счет супруги сотрудника, поскольку это затрагивает вопросы налога на доходы. Их может платить только работник, и никто другой.

Возможно, некоторые из тех, кто приехал в Японию и недавно столкнулся с этой традицией, неверно истолковали ее суть, решив, что зарплату на карту жене перечисляет не муж, а напрямую его работодатель.

Вердикт — большей частью неправда.