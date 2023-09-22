Lexus показал тизер перспективного электромобиля

Компания Lexus показала тизер перспективного электромобиля, на котором дебютирует новые разработки марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toyota Фото: Toyota

Никакой информации о новинке нет, но она должна стать демонстратором перспективных технологий, которые создает концерн Toyota. Ожидается, что в концепт-каре будут представлены твердотельные литий-ионные аккумуляторы с повышенными характеристиками и более компактными размерами.

В Toyota отмечают, что намерены делать ставку на оптимизацию коэффициента лобового сопротивления. Добиться прибавки в запасе хода на одной зарядке компания намерена за счет улучшения аэродинамических характеристик электромобиля, которой собираются достичь за счет снижения высоты батарей с нынешних 150 мм до 120 мм и до 100 мм для спорткаров.

Сроки дебюта нового электрического прототипа Lexus не названы.

Максим Вершинин

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