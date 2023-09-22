Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Дождливой январской ночью Арианна (Маргерита Буй), Наполеоне (постоянный актер Дженовезе Валерио Мастандреа) и Эмилия (Сара Серрайоко) встречают безымянного мужчину (Тони Сервилло), который привозит их в небольшой отель, где они проведут семь дней. Наутро к ним присоединяется двенадцатилетний Даниэле (Габриэле Кристини). Всех четверых объединяет то, что они пытались покончить с собой,— троим взрослым это удалось, а мальчик, выбравший самый необычный способ (будучи диабетиком, он съел сорок пончиков), оказался в коме. Герой же Тони Сервилло — кто-то вроде ангела-хранителя, предлагающий им сделку: взять дополнительную неделю на обдумывание этого шага. По ее истечении он вернет их в мгновение до рокового выстрела/прыжка с моста/шага с крыши/куска сладкого теста, и если его работа в течение недели окажется эффективной, то они выберут жить дальше.

Методы "ангела" приводят на память фильм Фрэнка Капры "Эта замечательная жизнь" (1947) или "Рождественскую песнь" Диккенса. Он показывает своим подопечным, как жизнь продолжается без них, дает возможность заглянуть в будущее, по-новому увидеть своих близких, шокирует, приводя их на собственные похороны, напоминает о маленьких радостях вроде солнечного дня на пляже или пасты с вонголе, даже слегка жульничает, подталкивая к новым знакомствам, хотя по условиям задачи его протеже должны оставаться невидимками.

Постепенно раскрываются причины, по которым эти люди решили свести счеты с жизнью. Полицейская Арианна скорбит по умершей два года назад дочери. Бывшая гимнастка Эмилия после травмы оказалась в инвалидном кресле, но мучает ее даже не это, а то, что она была вечно второй. Даниэле, которого отец (Антонио Жерарди) решил превратить в звезду YouTube, подвергался буллингу в школе, а родители совсем не понимали, что он не хочет никакой интернет-славы. С Наполеоне проводнику приходится сложнее всего».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Идеальные несчастливцы».