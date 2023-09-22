Прокатная десятка

21 сентября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых новая серия «Неудержимых» от Скотта Во и комедия «Я богиня» — полнометражный режиссерский дебют актрисы Ольги Дибцевой. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Первый день моей жизни
- Режиссер: Паоло Дженовезе
- В ролях: Тони Сервилло, Валерио Мастандреа, Маргерита Буй, Сара Серрайокко, Габриэле Кристини
- Жанр: фэнтези, драма, комедия / Италия / 121 мин.
- В прокате: с 21 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Дождливой январской ночью Арианна (Маргерита Буй), Наполеоне (постоянный актер Дженовезе Валерио Мастандреа) и Эмилия (Сара Серрайоко) встречают безымянного мужчину (Тони Сервилло), который привозит их в небольшой отель, где они проведут семь дней. Наутро к ним присоединяется двенадцатилетний Даниэле (Габриэле Кристини). Всех четверых объединяет то, что они пытались покончить с собой,— троим взрослым это удалось, а мальчик, выбравший самый необычный способ (будучи диабетиком, он съел сорок пончиков), оказался в коме. Герой же Тони Сервилло — кто-то вроде ангела-хранителя, предлагающий им сделку: взять дополнительную неделю на обдумывание этого шага. По ее истечении он вернет их в мгновение до рокового выстрела/прыжка с моста/шага с крыши/куска сладкого теста, и если его работа в течение недели окажется эффективной, то они выберут жить дальше.
Методы "ангела" приводят на память фильм Фрэнка Капры "Эта замечательная жизнь" (1947) или "Рождественскую песнь" Диккенса. Он показывает своим подопечным, как жизнь продолжается без них, дает возможность заглянуть в будущее, по-новому увидеть своих близких, шокирует, приводя их на собственные похороны, напоминает о маленьких радостях вроде солнечного дня на пляже или пасты с вонголе, даже слегка жульничает, подталкивая к новым знакомствам, хотя по условиям задачи его протеже должны оставаться невидимками.
Постепенно раскрываются причины, по которым эти люди решили свести счеты с жизнью. Полицейская Арианна скорбит по умершей два года назад дочери. Бывшая гимнастка Эмилия после травмы оказалась в инвалидном кресле, но мучает ее даже не это, а то, что она была вечно второй. Даниэле, которого отец (Антонио Жерарди) решил превратить в звезду YouTube, подвергался буллингу в школе, а родители совсем не понимали, что он не хочет никакой интернет-славы. С Наполеоне проводнику приходится сложнее всего».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Идеальные несчастливцы».
Неудержимые 4
- Режиссер: Скотт Во
- В ролях: Джейсон Стэйтем, Фифти Сент, Меган Фокс, Сильвестр Сталлоне, Энди Гарсиа
- Жанр: боевик / США / 103 мин.
- Слоган: «Таких попробуй удержи!»
- В прокате: с 21 сентября
Обзор «Ъ-Weekend»: «"Неудержимые", выдержав мхатовскую паузу, возвращаются на правах всепланетного блокбастера. Режиссером стал Скотт Во, чей боевик с Джеки Чаном и Джоном Синой "Круче некуда" только что оказался одновременно хитом Netflix и российского кинопроката. Впервые за историю франшизы в фильме не будет Терри Крюса, Джета Ли, Шварценеггера и (по понятным печальным причинам) Брюса Уиллиса, их по мере сил замещают Фифти Сент, Энди Гарсия и Меган Фокс. Но самое главное, состав дополнен двумя абсолютно выдающимися героями боевиков, чье участие позволяет уповать на то, что придуманный некогда Сталлоне анекдот с бородой, мускулами и базукой наперевес наполнится новым смыслом. Тайца Тони Джа и индонезийца Ико Юваиса вряд ли можно (как это сделали авторы рекламного слогана) назвать "новой кровью" — главным хитам Джа ("Онг Бак") и Юваиса ("Рейд") 20 и 10 лет соответственно, оба они успели достичь изрядных высот на родине и вполне комфортабельно чувствуют себя в Голливуде (и тот и другой, в частности, появлялись в "Форсажах"). Но до очевидности сумели сохранить дух истинного фильма действия, такого, каким его видел в свое время Брюс Ли. И весьма велика вероятность, что именно с их помощью "Неудержимые" под номером 4 (даром что на Востоке число это считается одним из самых несчастливых) превратятся в конце концов в классику».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Раскачавшиеся материалы».
Я богиня
- Режиссер: Ольга Дибцева
- В ролях: Александра Бортич, Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец, Евгений Муравич
- Жанр: комедия / Россия / 100 мин.
- В прокате: с 21 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «В соцсетях уже распространились шутки о том, что "Я богиня" — это "наш ответ" самому кассовому фильму мирового проката "Барби". По формальным признакам они действительно похожи: много розового цвета на постере, режиссер и соавтор сценария — женщина, а главная героиня даже произносит монолог, очень похожий на одну из программных речей в картине Греты Гервиг, о том, как сложно женщине всегда быть хорошей и соответствовать ожиданиям общества, родителей, мужчин, подруг, коллег. Однако в комедии у России, как и во всем остальном, свой путь, так что на этом сходство заканчивается.
Учительница Лена (Александра Бортич), например, живет вовсе не в сказочной розовой стране, а в одном из спальных районов Петербурга. Несмотря на молодость, у нее потухший взгляд, почему он таким стал, авторы показывают на примере одного дня из Лениной жизни, по совпадению — ее дня рождения. С утра муж (Антон Филипенко) будит ее неуместной и нежеланной попыткой заняться сексом, обижаясь на отсутствие энтузиазма с ее стороны, на работе ее отчитывает завуч (Анна Екатерининская), ученики дерзят и не слушаются, а когда разбитная коллега Женя (Ольга Дибцева), вместо того чтобы следить за детьми на экскурсии, флиртует с посторонними мужчинами, подъехавшими на черном джипе, виновата в этом опять оказывается Лена. Вечером за праздничным столом она вынуждена терпеть пассивно-агрессивные выпады свекрови, а в довершение всего в шкафу на балконе обнаруживается любовница, которую муж не успел выпроводить, когда Лена вернулась домой пораньше.
Расставшись с изменщиком, героиня поселяется у подруги, полицейской Ани (Евгения Калинец), но ее несчастья не заканчиваются — вредная завучиха организует ее увольнение из-за случившегося на экскурсии. Поцапавшись из-за этого с Женей, Лена в слезах жалуется ей на жизнь, и та призывает наконец эту жизнь изменить».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Утешительный принц».
Вселенная Стивена Кинга
- Режиссер: Дафна Бевир
- В ролях: Майк Флэнаган, Джеймс Каан, Андре Эвредал, Фрэнк Дарабонт, Эми Ирвинг
- Жанр: документальный / Франция, Бельгия / 105 мин.
- В прокате: с 21 сентября
Обзор «Ъ-Weekend»: «За почти полвека по романам, повестям и рассказам Стивена Кинга сняли больше 300 фильмов и сериалов. Это действительно целая вселенная — даже в безоценочном смысле, хотя в локализованном заглавии фильма француженки Дафны Бевир заложен легкий трепет, с которым принято говорить об уроженце Портленда, штат Мэн. В случае такой многообещающей вывески, конечно, важна не только интонация, но и ракурс, и выбор работ, и особенно — спикеров, которые будут оттенять эффектные эпизоды из знаковых и не очень проектов…
Настоящую "вселенную Стивена Кинга" создает почти маниакальная подробность его романов (вплоть до названия порошков и прочих бытовых мелочей). И это же утопание в точных деталях делает его мир столь киногеничным, позволяет скрупулезно воспроизводить реальность, находить персонажей в духе "это буквально я" или расчесывать глубинные страхи — личные и политические, лежащие на поверхности или кроющиеся в недрах подсознания. Потому к романам Кинга подступаются и Кубрик, и Ромеро, и Майк Фланаган, и многочисленные неофиты, которым он позволяет купить права на экранизацию всего за $1. Одним из первых этот формат опробовал, кстати, Дарабонт, сняв короткометражную "Женщину в палате" (1984), а в 1988-м рассказ "Здесь тоже водятся тигры" чуть не экранизировал канадец-сновидец Гай Мэддин, но что-то не задалось. Есть и русскоязычные адаптации, а в прошлом году Кинг дал добро узбекской постановщице Гульнаре Ивановой, написавшей ему письмо о желании снять "Человека, который не пожимал рук".
Проще говоря, Кинг очень демократичный автор — общительный и производительный, пребывающий в вечном движении, что вдвойне затруднительно для живого памятника. Даже в фильме о себе самом он мелькает в хрониках как непоседливый маскот, не желающий подолгу задерживаться на очередной "странице"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Байкиa из мавзолея».
Чужая
- Режиссер: Алексей Луканев
- В ролях: Анна Слю, Артем Ткаченко, Ньургун Бэчигэн, Зоя Багынанова, Евгений Коряковский
- Жанр: драма, приключения / Россия / 100 мин.
- В прокате: с 21 сентября
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Дина, успешная молодая бизнес-леди, выживает в авиакатастрофе посреди глухой тайги, вдали от цивилизации. Ее подбирает и выхаживает местное племя, жизнь которого сейчас мало отличается от жизни предков. Дине придется провести годы среди людей, чуждых ее ментальности, в непривычном для нее быте, приспосабливаясь к окружающим условиям, прежде чем вернуться домой, на Большую Землю, где остались ее любимые муж и дочь. Но возвращение в прежнюю жизнь обернется совсем не тем, что она ожидала».
Париж: Все включено
- Режиссер: Дэни Бун
- В ролях: Дэни Бун, Кад Мерад, Шарлотта Генсбур, Максим Гастой, Каролин Англад
- Жанр: комедия / Франция, Бельгия / 110 мин.
- В прокате: с 14 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Современному Кандиду под полтинник. Он родился, вырос и успел почти что состариться на мексиканском курорте Лос-Фелиса, где его хиппующие родители управляли отелем. Тридан, чьи навыки социального общения сводятся к приемам гостиничного аниматора, свято верит в то, что люди добры и расположены к нему по определению. Никогда не покидая территорию отеля, не догадывается, что в ресторанах внешнего мира принято платить за еду. Бренчит на гитаре самопальные песенки о любви и разлуке в духе самого замшелого советского КСП. И лелеет бессмертную любовь к некогда гостившей в отеле восьмилетней Виолетте, с которой сорок лет назад играл на скалах. Игры закончились смертельным падением с обрыва отца Тридана, но он, можно было бы сказать, вытеснил эту трагедию на поля своего сознания, если бы сознанием обладал.
Короче говоря, скопив к пятидесяти годам аж целых €10 тыс., очевидно, экономя на мороженом, он устремляется в Париж, чтобы найти Виолетту и зажить с ней долго и счастливо. Благо заботливая мамочка, отчаявшись приструнить свое чадо, вручает ему ключи от парижской квартиры, принадлежавшей некогда ее первому мужу. Легко догадаться, что первый же парижский таксист улизнет от Тридана со всем его нехитрым багажом. Купленные в магазине ботинки окажутся размера на три меньше, чем тридановские лапы. А в квартирке обнаружится лысый, незадачливый и злой брат Луи, который отнюдь не рад видеть родственничка, тем более что тот обладает правами на часть жилплощади. Квартирный вопрос испортил отнюдь не только советских людей, но и парижан. Ради своих квадратных метров Луи, осыпая Тридана иудиными поцелуями, затеет простую, как ему кажется, интригу».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В Париж со своим оптимизмом».
Звук свободы
- Режиссер: Алехандро Гомес Монтеверде
- В ролях: Джеймс Кэвизел, Билл Кэмп, Кристал Апарисио, Хавьер Годино, Йессика Перриман
- Жанр: биография, триллер, криминал, драма / США, Мексика / 131 мин.
- В прокате: с 14 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Если смотреть "Звук свободы", не зная об окружающих его дискуссиях и скандалах, то выглядит он как совершенно типичная голливудская продукция. Налицо все составляющие: реальная история в основе, остросоциальная тема, по поводу которой тем не менее имеется общественный консенсус, простые и доходчивые формальные решения, духоподъемный месседж, умеренная критика американской правительственной бюрократии, благородный герой-одиночка, разорвавший связи с этой последней и спасающий человеческие жизни. Играет его Джеймс Кэвизел — на таком кастинге настоял прототип, основатель и бывший глава организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad Тим Баллард…
Кэвизел превратился в конспиролога и сторонника движения QAnon, разделяющего его теории, например, о международном заговоре педофилов-сатанистов, убивающих детей с целью получения из их тел омолаживающего гормона. Тех же взглядов придерживается и Баллард, чья организация сначала оказалась в фокусе журналистского расследования, заключившего, что она несколько преувеличивает масштаб своих добрых дел, а потом тихо рассталась со своим шефом без особых объяснений. Все это создало вокруг "Звука свободы" определенный контекст, отнюдь не помешавший, а то и поспособствовавший его финансовым успехам: на сегодняшний день картина с бюджетом в $14,5 млн собрала в американском прокате больше $183 млн, заняв десятую строчку в списке самых кассовых фильмов года… Режиссер ни на минуту не забывает о важности своего послания, и его назидательность и манипулятивность в итоге перевешивают непосредственные впечатления от показанных и скрытых за кадром невыразимых ужасов. Это превращает "Звук свободы" в фильм, выйдя с которого зрители скорее выдохнут с облегчением и порадуются, что все увиденное никогда не случится с ними и их детьми, чем действительно задумаются о реальной ситуации с современным рабством».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Мораль должна быть с кулаками» и «Хижина дяди Трампа».
Искусство по понятиям
- Режиссер: Николь Паон
- В ролях: Майя Хоук, Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман, Джо Манганьелло, Деби Мейзар
- Жанр: триллер / США / 98 мин.
- В прокате: с 14 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Дела в художественной галерее Патрис Капулло (Ума Турман) идут не блестяще: картины не продаются, богатые коллекционеры проходят мимо, а художники (одну из них играет дочь Умы и Итана Хоука Майя Хоук) норовят переметнуться к более успешным коллегам. Позже авторы намекнут, что в этой точке галеристка оказалась благодаря своей бескомпромиссности в вопросах искусства, но большую роль в ее неудачах явно играет и зависимость от аддералла — рецептурного препарата, пользующегося большой популярностью у наркоманов из "приличного" общества. Своему дилеру (Мэттью Мехер), поставляющему таблетки, Патрис задолжала, как и всем вокруг, так что в один не самый прекрасный день расплачивается с ним картиной.
Так ее мир фешенебельных манхэттенских кварталов и элегантных вернисажей (куда ее, впрочем, давно не приглашают) пересекается с другим: подпольным и криминальным. В нем наемный убийца Реджи (Джо Манганьелло) устраняет людей по заданию преступных боссов Андрея (Николай Цанков) и Антона (Том Печинка) — какие бы события ни происходили в мире, русская мафия бессмертна,— а его друг Гордон (Сэмюэл Л. Джексон) отмывает их деньги через свою пекарню. Незаконный бизнес, в отличие от бизнеса Патрис, идет очень хорошо, денег становится все больше, и Гордон задумывается над новыми способами их отмыва. Когда он видит у знакомого дилера картину и узнает, сколько она стоит, в его голове созревает план.
Гордон приходит к Патрис со своим предложением: она будет "продавать" несуществующим заказчикам произведения несуществующего художника, оставляя себе хороший процент, а ему выписывая чеки на уже кристально чистые суммы. Чтобы никто не подкопался, картины и скульптуры действительно появятся в каталоге галереи, а создавать их будет Реджи».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Арт платежом красен».
Бери да помни
- Режиссер: Байбулат Батуллин
- В ролях: Рабит Батулла, Роза Хайруллина, Юнус Таиров, Алмаз Хамзин, Нияз Мубаракзянов
- Жанр: комедия, мелодрама / Россия / 83 мин.
- В прокате: с 14 сентября
Обзор «Ъ-Weekend»: «В кинотеатрах идет комедия "Бери да помни", дебют ученика Алексея Попогребского Байбулата Батуллина, получивший главный приз в секции полнометражного кино кинофестиваля "Короче". "Бери да помни" ("Ядэч! Исeмдэ!") — название популярной детской игры на желание, участники которой ломают Y-образную куриную косточку, после чего каждый игрок, перед тем как взять из рук другого какой-либо предмет, должен сказать: "Беру, помню". Родители шестилетнего Ильхама погибли в авиакатастрофе, и дедушка с бабушкой не знают, как ему об этом сообщить. Чтобы развлечь Ильхама, который переживает из-за того, что родители не звонят и не отвечают на звонки, дедушка учит его играть в игру, и вскоре играть начинает вся деревня. Детская игра становится идеальным способом разговора между людьми, которые так давно живут вместе, что перестали друг друга видеть, слышать и понимать. Главную роль дедушки (по-татарски — бабая) сыграл известный татарстанский писатель Рабит Батулла, отец режиссера, а в роли бабушки снялась Роза Хайруллина».
Подробнее о первом фильме на татарском языке — в интервью «Ъ-Weekend» с режиссером Байбулатом Батуллиным.
После. Навсегда
- Режиссер: Кастиль Лэндон
- В ролях: Хиро Файнс Тиффин, Джозефин Лэнгфорд, Мими Кин, Луиза Ломбард, Стивен Мойер
- Жанр: мелодрама / США / 93 мин.
- В прокате: с 14 сентября
Кинопрокатчик «Вольга»: «Бестселлер об отношениях с Тессой принес Хардину деньги и успех, но оставил с разбитым сердцем. В попытках исправить ошибки давнего прошлого Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Когда же судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви».