В Перми к штрафам приговорили организаторов подпольного казино

Пятеро жителей Перми за организацию игорного бизнеса получили штрафы от 500 тыс. до 100 тыс. рублей, сообщает краевая прокуратура. Такой приговор им вынес Ленинский районный суд Перми. Сведения о рассмотрении данного уголовного дела не отражены в картотеке районной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Пермского края Фото: прокуратура Пермского края

По данным прокуратуры, с лета 2022 года до весны пермяки в составе организованной преступной группы разместили компьютеры с игровыми программами в арендованных квартирах. При этом вход был организован по специальным приглашениям. Общий доход, полученный от игорной деятельности, составил 12 млн рублей. В рамках рассмотрения уголовного дела удовлетворен иск прокурора о возмещении в полном объеме суммы незаконно полученного дохода.