Ставка на недоступность

Из-за повышения банковских ставок ежемесячный платеж по рыночной ипотеке в Челябинске с начала года вырос в среднем на 41,3%, до 43,9 тыс. руб. Доля затрат на обслуживание такого займа в общих доходах семьи увеличилась с 28% до 39%. Среди городов-миллионников РФ ежемесячный платеж по жилищным кредитам вырастет в среднем на 41%, считают эксперты «Циан». Риелторы отмечают, что повышение ставок по рыночной ипотеке должно стабилизировать рынок жилья, понизив существующий высокий спрос, потому что для многих такие расходы на ипотеку уже невозможны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год жилье в Челябинске подорожало в среднем на 20%

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ За год жилье в Челябинске подорожало в среднем на 20%

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В связи с повышением в сентябре ключевой ставки Центробанка до 13% коммерческие банки начали поднимать ставки по программам рыночной ипотеки до 14,5–15% годовых. В связи с этим средний ежемесячный платеж по кредитам на покупку жилья в Челябинске вырос на 41,3%, с 31,1 тыс. руб. до 43,9 тыс. руб. Такие данные со ссылкой на экспертов «Циан» приводит РБК.

В основу анализа легли данные о том, как изменится размер ежемесячного платежа по ипотеке на покупку квартиры на вторичном рынке в городах-миллионниках при росте средней ставки по кредиту с 10% в начале 2023 года до 15% годовых в сентябре. При этом учитывалось, как изменится доля платежей по таким займам в общем доходе семьи. Для расчетов была выбрана ситуация, когда семья с двумя работающими, каждый из которых получает среднюю по городу зарплату, берет ипотеку на двухкомнатную квартиру на вторичном рынке сроком на 25 лет с первым взносом в размере 25%.

По оценке аналитиков, в такой ситуации доля ипотечного платежа от общей суммы доходов семьи в Челябинске в связи с ростом средней ставки с 10% до 15% увеличится с 28% до 39%.

Меньше только в Перми. Наибольшая доля ипотечных платежей в доходах семей отмечена в Москве (74%), Санкт-Петербурге (72%) и Казани (65%). В этих же городах аналитики «Циан» фиксируют наибольший рост ежемесячного платежа по ипотеке в абсолютном выражении — на 48 тыс. руб., 33 тыс. руб. и 24 тыс. руб. соответственно.

В среднем по городам-миллионникам в связи с ростом ключевой ставки и подорожанием ипотеки семьи будут тратить на обслуживание ипотечного кредита 51% своих доходов, или в среднем 52,7 тыс. руб. Ежемесячный платеж с начала года к сентябрю увеличился на 20 тыс. руб., или на 41%.

Гендиректор челябинского агентства недвижимости «Стрижи» Лейла Рудь ожидает незначительное снижение спроса на покупку жилья в связи с ростом ставок по рыночной ипотеке. «Думаю, что часть покупателей решит отложить покупку жилья в связи с ростом ипотечных ставок, поскольку для многих платежи станут неподъемными. Сейчас продажи квартир идут достаточно активно. Отмечу, что при рыночных ставках до 15% годовых люди охотно берут ипотечные кредиты, платить при ставке в 16% и выше им становится тяжело. В таком случае люди будут отказываться от покупки на определенный срок»,— отмечает Лейла Рудь. В дальнейшем в случае снижения рыночных ставок она прогнозирует появление отложенного спроса на покупку жилья.

В свою очередь, исполнительный директор «IBC-Недвижимость» Евгений Коротков считает, что повышение ставок по рыночной ипотеке в определенной степени нормализует спрос на рынке.

«Ипотечные кредиты будут брать меньше. И это нормально, поскольку период крайне низких ставок и высокого спроса прошел. При этом нельзя сказать, что аренду недвижимости будут предпочитать его приобретению в ипотеку, поскольку это разные вещи. Все-таки съем жилья — это временное явление, после которого следует его покупка»,— отмечает Евгений Коротков.

По его мнению, в связи с ростом ставок люди начинают быстрее принимать решение об оформлении ипотеки.

«Рост ставок заставляет сомневающихся граждан окончательно определиться с выбором и оформить сделки, поскольку заемные ресурсы со временем становятся все дороже. Отмечу, что рыночная ипотека на время действия льготных программ ушла на второй план, однако постепенно она снова набирает популярность, поскольку на некоторых территориях сегодня можно приобрести только вторичное жилье»,— поясняет Евгений Коротков. Он отмечает, что в отдельных локациях Челябинска наблюдается дефицит нового жилья. «Покупатели ждут с нетерпением новых проектов, хотят быстрее определиться с выбором и заключить сделку. В то же время, спрос конечен и не будет находиться на столь высоком уровне постоянно. Он уже плавно снижается, так как денежно-кредитная политика Центробанка вполне конкретно направлена на охлаждение рынка во избежание его перегрева»,— рассуждает Евгений Коротков.

Руководитель риелторского бюро «Недвижимость и апартаменты» Руслан Зубенко считает, что рост ставок по ипотеке может оказать существенное влияние на рынок недвижимости в Челябинске. «Рост ежемесячных выплат по ипотеке сделает жилье менее доступным для многих покупателей. Это может привести к снижению спроса как на новую, так и на вторичную недвижимость. Вероятно, что в такой ситуации люди будут чаще рассматривать аренду как альтернативу покупке жилья»,— подчеркивает Руслан Зубенко. По его словам, в связи с ростом цен интерес покупателей может начать смещаться в сторону малогабаритных квартир.

По данным «Циан», Челябинск входит в число лидеров среди городов-миллионников по динамике цен на первичное и вторичное жилье. Так, за год средняя стоимость квадратного метра в новостройках города выросла на 20% и в сентябре достигла 109,3 тыс. руб. По сведениям на июнь, на вторичном рынке жилья Челябинска «квадрат» к аналогичному периоду 2022-го также подорожал на 20%, до 77,9 тыс. руб.

Михаил Бычков