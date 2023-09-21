Страх за парашют берет

Правда ли, что российским летчикам в Первую мировую войну запрещали пользоваться парашютами?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wikimedia Фото: Wikimedia

Ранцевый парашют, модель которого в канун войны разработал изобретатель-самоучка Глеб Котельников, считается одним из самых известных отечественных изобретений XX века. При этом встречается утверждение, что в дореволюционной России летчикам запрещали пользоваться парашютами, чтобы они раньше времени не покидали дорогостоящие самолеты. Такой приказ якобы отдал великий князь Александр Михайлович, с 1915 года командующий имперской авиацией.

Об этом в конце 30-х писал сам Котельников — его книга «История одного изобретения. Русский парашют» вообще изобиловала критикой дореволюционной России. По утверждению изобретателя, запрет на парашюты стал наглядной иллюстрацией того, что самодержавный режим относился к своим солдатам и офицерам, как к «пушечному мясу».

Впрочем, факты говорят иное. Парашюты в отечественной авиации были с самого начала войны, другое дело, что долгое время сами летчики были морально не готовы ими пользоваться. Психологический перелом произошел в 1916-м, когда стало известно об успешных прыжках французов под Верденом.

Тогда тот самый великий князь Александр Михайлович выпустил циркуляр, предписывающий немедленно выдать парашюты всем желающим. Спрос был таким, что хватило не на всех, и пришлось покупать дополнительные во Франции. А в 1917 году использование парашютов на фронте уже стало массовым. И, хотя некоторый скептицизм в отношении парашютов, очевидно, сохранялся и у летчиков, и у командования, явного запрета на их использование точно не было.

К слову, похожая история встречается в воспоминаниях британского летчика Артура Ли. Он писал, что на Западном фронте среди пилотов королевских ВВС ходили точно такие же слухи, что и среди русских, мол, самолеты слишком дороги, чтобы покидать их без крайней необходимости. Но и эти слухи не нашли никаких документальных подтверждений.

Вердикт — большей частью неправда.