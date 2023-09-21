Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, как адъютант великого князя лишился своей жены, пытался жениться на другой, и чем это закончилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacques Ferrand Collection / Wikimedia Фото: Jacques Ferrand Collection / Wikimedia

Санкт-Петербург сегодня, Большая морская улица, дом 59. В восьмидесятых годах позапрошлого века он принадлежал генералу Эриху фон Пистолькорсу. Генерал служил адъютантом у великого князя Владимира Александровича, когда другой великий князь Павел Александрович увел у него жену. История известная: был скандал, вмешался император, запретил влюбленным вступать в брак, но те все равно тайно обвенчались за границей. Генерал погоревал, конечно, но что делать, когда даже государь не помог.

Спустя какое то время Пистолькорс обратил внимание на некую даму. Правда, та уже имела обязательства перед другим мужчиной… Этот другой, купец Андреев, бросил ради нее семью и потакал всяческим ее прихотям. Вот такая любовная карусель… Даму звали Зинаидой Николаевной, хотя незадолго до этого была она швеей Саррой Левиной. Теперь же, будучи содержанкой, а вскоре и женой купца, проводила дни в приятной праздности и увеселениях — дача, званые обеды, театры.

Ее положение дамы уже замужней гарантировало стабильность и, конечно, определенное отношение со стороны общества. И тут как снег на голову —генерал! Это ж, какие перспективы! Тем более что генерал тоже хотел жениться, делал дорогие подарки и даже втайне от Андреева свозил ее за границу. Дама совсем потеряла голову. Она открыто и даже с насмешкой призналась купцу, что скоро выйдет замуж за Пистолькорса.

У Андреева потемнело в глазах, мир перевернулся, она была самым дорогим для него существом на свете. На следующий день он купил финский нож, чтобы покончить с собой. Развязка наступила скоро. Она бранилась в очередной раз, кричала: «Я сделаю так, что тебя вышлют из Петербурга!». Он даже не понял, как ударил ее тем самым ножом…

На суде адвокат Андреевский превзошел себя: «Желал ли подсудимый того, что сделал? Нет, не желал, ибо на следующий же день говорил своим знакомым, что отдал бы все на свете, чтобы этого не случилось»… Его речь вошла в историю юриспруденции — ее изучают до сих пор. А купца Андреева оправдали как совершившего преступление в состоянии аффекта.