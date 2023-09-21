Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие работы художника представлены в рамках экспозиции «Небесная география, или Разбор полетов Андрея Филиппова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АГН «Москва» Фото: АГН «Москва»

Год назад последствия пандемии увели от нас прекрасного человека, отличного друга и одного из главных представителей младшего поколения московских концептуалистов Андрея Филиппова (1959-2022 г.) Он был очень талантлив и легок в общении, что про художников можно сказать не всегда.

Его творчеством занималась моя старинная подруга Елена Куприна, основательница известной в Москве галереи «E.K.АртБюро». Она и выступила инициатором и куратором крупнейшей ретроспективы Андрея Филиппова в фонде культуры «Екатерина» под названием «Небесная география, или Разбор полетов Андрея Филиппова».

В восьми залах на двух этажах помещения фонда, который, как все знают, расположен в самом центре, в начале улицы Лубянка, представлено более 100 произведений художника, из собраний его семьи, самого фонда «Екатерина», Stella Art Foundation, «Е.К.АртБюро», аукционного дома Vladey и еще 10 разных частных коллекций. Признаюсь, я столько работ Андрея и не видывал никогда. Да и никто, наверное, кроме Лены Куприной.

Андрей в 1981 году окончил постановочное отделение Школы-студии МХАТ (по образованию он худпост) и практически сразу стал одним из лидеров так называемого московского младоконцептуализма. К слову, самая ранняя работа экспозиции — «Автопортрет» 1978 года. Ее точно ранее никто не видел. Или полотно того же примерно периода — «Три богатыря». Как обычно, у концептуалистов-постмодернистов васнецовские богатыри представлены на конях, но с лицами «коммунистической троицы» — Ленина-Маркса-Энгельса.

Ну и, конечно, традиционные для Андрея образы имперских орлов. И пронзительные пейзажи с непременными шрифтовыми надписями: «Над пропастью во ржи» в зимнем шишкинском пейзаже, «Господи» в гиперреалистических облаках, Homo homini lupus est с волчицей и сосущими ее щенятами.

Архитектором выставки стал другой мой друг — Юрий Аввакумов. А документальный фильм с воспоминаниями друзей об Андрее создала еще одна подруга — Мари Сокол. Вообще, мои друзья плохих проектов не делают — надо идти!