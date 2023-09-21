Geely анонсировала новый кроссовер Coolray для России

Компания Geely анонсировала новый кроссовер Coolray, который появится в России в 2023 году.

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Фото: Geely Geely Coolray

Фото: Geely

Автомобиль будет доступен со 147-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Новый Geely Coolray стал длиннее, шире и выше предшественника, получил воздухозаборники на капоте, черную глянцевую решетку радиатора, новые светодиодные фары и фонари, сдвоенными патрубкии выхлопной системы, задний бампер с диффузором, а также декоративные красные элементами и вставки под карбон.

В салоне кроссовера появились кресла с развитой боковой поддержкой, мультифункциональный руль, а также двухцветная отделка — основной черный цвет дополнен красными акцентами. Оснащение включает в себя широкий спектр систем безопасности и функций комфорта, в том числе обогрев всех сидений, мультимедиа с 12,3-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay, 10,2-дюймовую цифровую панель приборов, панорамную крышу, встроенный четырехканальный видеорегистратор и ряд другого оборудования.

В России Geely Coolray будет доступен в четырех комплектациях — Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive — стоимость которых назовут ближе к старту продаж.

Максим Вершинин

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