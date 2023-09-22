Кино высокого полета

Сегодня в Сан-Себастьяне открывается 71-й Международный кинофестиваль. В главном конкурсе представлено 16 фильмов, среди них новые работы Кристи Пую, Изабель Койшет, Мартина Рехтмана и Робена Кампийо. В конкурсе «Новые режиссеры» участвует дебютная картина россиянки Или Малаховой «Привет, мама». Комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фестивале в Сан-Себастьяне состоится европейская премьера нового фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица»

Фото: Studio Ghibli На фестивале в Сан-Себастьяне состоится европейская премьера нового фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица»

Фото: Studio Ghibli

Один из старейших и самых престижных фестивалей Европы любит вспоминать свою историю — культовых режиссеров и актеров, посетивших Сан-Себастьян в золотую эпоху кинематографа, от Орсона Уэллса до Квентина Тарантино, от Одри Хепберн и Бетт Дэвис до Грегори Пека и Мерил Стрип. Каждый год здесь вручается почетная премия «Доностия» за выдающийся вклад в киноискусство. Список ее лауреатов впечатляет: Макс фон Сюдов и Грегори Пек, Роберт Де Ниро и Уоррен Битти, Катрин Денёв и Изабель Юппер, Джонни Депп и Жюльетт Бинош, Дэвид Кроненберг и Аньес Варда, Вуди Аллен и Хирокадзу Корээда. Среди них и Клер Дени, возглавляющая в этом году международное жюри большого конкурса.

Легендарным стал в свое время визит Альфреда Хичкока: его психотриллер «Головокружение», позднее признанный критиками лучшим фильмом всех времен и народов, был награжден в Сан-Себастьяне — правда, не главным призом, «Золотой раковиной», а «Серебряной раковиной», да и то разделил ее с итальянской картиной Марио Моничелли. Играющий у Хичкока актер Джеймс Стюарт тоже вынужден был поделиться завоеванным призом за мужскую роль с Кирком Дугласом. Эти награды почти исчерпывают призовую коллекцию «Головокружения».

Но в историю фестиваля вошли и случаи, когда жюри проявило завидную прозорливость: в 1969 году оно присудило победу фильму молодого режиссера Фрэнсиса Копполы «Люди дождя», а в 1990-м — картине «Перекресток Миллера» Джоэла и Итана Коэнов, тоже в ту пору начинающих кинематографистов. Первой женщиной-режиссером, участвовавшей в конкурсе фестиваля и отмеченной его наградой, оказалась Юлия Солнцева, вдова Александра Довженко: ее фильм «Зачарованная Десна» был представлен здесь в 1965 году. Именно в Сан-Себастьяне впервые стали конкурсантами такие знаменитые сейчас режиссеры, как Джонатан Глейзер, Рюсукэ Хамагути и Аки Каурисмяки.

Последний в этом году будет награжден на открытии фестиваля призом ФИПРЕССИ — международной кинокритики, признавшей лучшим фильмом года «Опавшие листья» выдающегося финского режиссера. А после церемонии открытия покажут картину прекрасного Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Уже второй раз в своей истории фестиваль откроется анимационной лентой, и в третий раз анимационный фильм участвует в конкурсе: «Сон Султаны» Изабель Эргуэры, уроженки Сан-Себастьяна. Это фантастическая история о поисках затерянной где-то в Индии утопической страны женщин.

То, что фестиваль проходит в Стране Басков, с каждым годом играет все более заметную роль. Поддержка баскского и испаноязычного кино — один из приоритетов Сан-Себастьяна. В историю фестиваля вписаны такие крупнейшие фигуры национальной кинематографии, как Луис Бунюэль и Педро Альмодовар, Антонио Бандерас и Пенелопа Крус. А в последние годы в официальной программе часто не обходится без участия фильма, созданного баскскими кинематографистами. Один из них, Виктор Эрисе, будет награжден в этом году премией «Доностия».

Но как бы ни были важны региональные задачи, главная цель Сан-Себастьяна — показывать кино мирового класса, открывая при этом новые таланты со всего мира и поощряя радикальные явления. Это заметно в конкурсной программе, где впервые будет участвовать фильм крупного румынского режиссера Кристи Пую: он называется «MMMX». Среди других конкурсных картин обращают на себя внимание «Ногти» грека Христоса Нику, «Красный остров» француза марокканского происхождения Робена Кампийо, «Практика» аргентинца Мартина Рехтмана. Другой вопрос, насколько оправдаются ожидания, ведь известные имена подчас обманывают.

Интересных впечатлений наверняка можно ждать от конкурса «Новые режиссеры». Именно в нем участвуют российский фильм «Привет, мама» Или Малаховой и казахстанский — «Бауырына салу» Асхата Кучинчирекова. Оба посвящены сложным отношениям, которые складываются между взрослыми детьми и их родителями. Судя по аннотациям, семейные проблемы в числе главных, которые в наши дни мировой нестабильности волнуют начинающих кинематографистов из самых разных регионов.

Несомненно, в фокусе зрительского интереса окажется программа «Жемчужины». В этом году в ней собраны почти все фестивальные хиты года: и победившая в Канне «Траектория падения» Жюстин Трие, и награжденный только что в Венеции «Я — капитан» Маттео Гарроне, и «Прекрасные дни» Вима Вендерса, и «Май, декабрь» Тодда Хейнса, и многие другие.