В Азове священника оштрафовали за использование литературы без маркировки

Протоирея религиозной группы «Приход Азовской иконы Божией Матери» Сергея Леонова оштрафовали на 5 тыс. руб. по статье об осуществлении миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Оперативники УФСБ вместе с сотрудниками Азовской межрайонной прокуратуры провели проверку в азовском храме Истинно-Православной Церкви (ИПЦ). В храме была изъята религиозная литература, не имеющая маркировки религиозной организации. По данным правоохранителей, ее использовал в своей деятельности протоирей религиозной группы «Приход Азовской иконы Божией Матери» Сергей Леонов. Кроме того, священник проводил воскресные богослужения, не имея при себе решения общего собрания религиозной группы о предоставлении ему соответствующих полномочий, сказано в сообщении ведомства.

В отношении протоирея составили протокол, по которому мировой судья судебного участка № 2 Азовского судебного района Ростовской области назначил ему штраф.

Кристина Федичкина