Замгендиректора нефтяной компании переходит на работу в региональное заксобрание

Заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» по связям с общественностью Алексей Инюткин будет работать депутатом законодательного собрания на постоянной, профессиональной основе. Соответствующее решение было принято сегодня на пленарном заседании заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Алексей Инюткин пояснил «Ъ-Прикамье», что решил перейти на работу в парламент, «так как законотворческая деятельность и представление интересов жителей Чернушинского, Куединского и Уинского муниципальных округов требуют максимальной отдачи и временных ресурсов». «Избирательный округ № 20, в котором я работаю уже несколько лет - это более 75 тыс. жителей. Как водится со своими проблемами, вопросами, идеями и предложениями. Исторически сложилось, что в жизни этой территории, нефтяники всегда принимали активное участие и являются локомотивом развития. Многие знают, что при поддержке компании здесь появились крупные объекты. Большая работа ведётся с ветеранами, врачами, учителями. С учетом того, что сейчас я сосредоточусь непосредственно на депутатской деятельности, а также при традиционной поддержке компании - вместе мы сможем более эффективно развивать все ключевые направления», - пояснил господин Инюткин.

Алексей Инюткин работает в «ЛУКОЙЛ-Пермь» с 2016 года. До 2019 он возглавлял пресс-службу предприятия, с 2019 по 2022 год — центр общественных связей. В 2021 избран депутатом заксобрания Прикамья, в 2022 году назначен заместителем генерального директора компании по связям с общественностью.