Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ в первом полугодии 2023 года

Место в целом По количеству вагонов 1-е полугодие 2023 1-е полугодие 2022 По перевозкам По грузообороту В собственности В управлении ПГК 1–2 1 1 1 2 2 ФГК 1–2 2 2 3 1 1 «Нефтетранссервис» 3 3 6 5 3 4 НТК 4 7 3 4 12 8 «Деметра-Холдинг» 5 5 8 10 6 3 Globaltrans 6 6 7 6 4 7 «Модум-Транс» 7 8 4 2 11 5 «Трансойл» 8 4 5 7 7 8 «Атлант» 9 9 9 9 5 9 «Уголь-Транс» 10 10 11 8 10 11 «Трансконтейнер» 11 11 13 11 8 10 RailGo 12 14 15 18 9 14 «Новотранс» 13 13 12 12 13 13 «Газпромтранс» 14 12 16 14 16 12 «Первый промышленный оператор» 15 16 10 16 15 16 «ЛУКОЙЛ-Транс» 16 15 17 21 — 15 ТГК 17 17 22 23 17 19 «Евросиб СПб» 18 18 24 22 18 23 «Апатит» 19 21 14 19 20 28 «Мечел-транс» 20 20 18 17 28 20