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Коммерсантъ FM
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Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ в первом полугодии 2023 года

Место в целом По количеству вагонов
1-е полугодие 2023 1-е полугодие 2022 По перевозкам По грузообороту В собственности В управлении
ПГК 1–2 1 1 1 2 2
ФГК 1–2 2 2 3 1 1
«Нефтетранссервис» 3 3 6 5 3 4
НТК 4 7 3 4 12 8
«Деметра-Холдинг» 5 5 8 10 6 3
Globaltrans 6 6 7 6 4 7
«Модум-Транс» 7 8 4 2 11 5
«Трансойл» 8 4 5 7 7 8
«Атлант» 9 9 9 9 5 9
«Уголь-Транс» 10 10 11 8 10 11
«Трансконтейнер» 11 11 13 11 8 10
RailGo 12 14 15 18 9 14
«Новотранс» 13 13 12 12 13 13
«Газпромтранс» 14 12 16 14 16 12
«Первый промышленный оператор» 15 16 10 16 15 16
«ЛУКОЙЛ-Транс» 16 15 17 21 15
ТГК 17 17 22 23 17 19
«Евросиб СПб» 18 18 24 22 18 23
«Апатит» 19 21 14 19 20 28
«Мечел-транс» 20 20 18 17 28 20

Источник: Infoline Rail Russia Top.

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