Экс-вице-мэру запросили два года

В Тольятти гособвинитель запросил для бывшего вице-мэра Вадима Ерина наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Адвокаты просили оправдать подсудимого. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий. Чиновник по просьбе своего знакомого подписал письмо об отзыве исполнительного листа и прекращении исполнительного производства по решению суда о ликвидации автостоянки, считают следователи. На основании данного документа исполнительное производство было окончено, а решение суда не исполнено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Тольятти прокурор запросил для бывшего первого заместителя мэра Вадима Ерина наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Гособвинитель озвучил свою позицию на прениях в Центральном районном суде города. При этом адвокаты экс-чиновника просят оправдать подсудимого. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе прокуратуры ­региона.

Вадиму Ерину инкриминируется превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Дело направили в суд в начале года. По данным следствия, в 2021 году бывший вице-мэр оказал содействие местному жителю, который организовал несанкционированную автостоянку в районе ул. Есенина. Обвиняемый подписал письмо об отзыве исполнительного листа и прекращении исполнительного производства по решению суда о ликвидации этой автостоянки, превысив должностные полномочия. Чиновник сделал это по просьбе своего ранее знакомого, считают следователи.

«На основании данного документа в августе 2021 года отделом судебных приставов исполнительное производство было окончено, а решение суда фактически не исполнено. 19 сентября стороны выступили в прениях, выразив свое мнение по доказанности вины подсудимого, сроку и размеру наказания, оценку которым даст суд в итоговом решении»,— отмечают в прокуратуре. Рассмотрение дела продолжается.

Как отмечает юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков, результат в уголовном процессе зависит от того, смогут ли правоохранители обосновать, какими нормативными правовыми актами, а также иными документами установлены права и обязанности бывшего вице-мэра, и указать, превышение каких из этих прав и обязанностей вменяется ему в вину со ссылкой на конкретные нормы.

«Вероятнее всего, следствие, доказывая вину должностного лица в превышении должностных полномочий, будет обосновывать это следующим образом: действия бывшего вице-мэра относятся к полномочиям другого должностного лица. Совершенные им действия могли быть совершены только при наличии особых обстоятельств и условий, которые отсутствовали. Его действия, носящие очевидно незаконный характер, повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства. С учетом судебной практики по ст. 286 УК РФ такие доводы правоохранительных органов могут привести к соответствующему результату в виде вынесения обвинительного приговора»,— рассуждает эксперт.

Вадим Ерин являлся действительным муниципальным советником первого класса. Должность первого заместителя он занял в июне 2021 года, после того как главой города стал Николай Ренц. В структурах администрации Тольятти господин Ерин работал с 2008 года — сначала был заместителем руководителя департамента городского хозяйства мэрии, а с 2010 года — главой этого департамента. Ранее он также работал заместителем директора в МП Тольятти «Управляющая компания № 3».

Вадим Ерин уволился с поста вице-мэра по собственному желанию в октябре 2022 года. Этому предшествовали обыски в администрации Тольятти и в доме чиновника. Тогда источники «Ъ», близкие к мэрии, отмечали, что именно это могло стать основной причиной отставки Вадима Ерина: «Потому что никаких предпосылок, желания уйти не было. Хотя участок у него был непростой, постоянно был связан с какими-то замечаниями, претензиями, особенно касаемо благоустройства и ремонта дорог». Тогда депутат думы Тольятти седьмого созыва Павел Турков полагал, что Вадима Ерина «вынудили написать заявление»: «Главе Тольятти Николаю Ренцу не нужны скандалы. Когда первый заместитель главы ходит под колпаком у следственных органов — это бросает тень на главное лицо в исполнительной власти города. Поэтому, скорее всего, была достигнута некая договоренность о том, что он уходит по собственному желанию. Должность первого зама расстрельная — он подписывает серьезные документы…». Депутат оценивал работу чиновника отрицательно: «Там, где можно было решать вопросы в интересах жителей, всегда появлялся Ерин, чтобы решать их в пользу мэрии. На моей памяти за четыре года работы в думе не было ни одного вопроса, который Ерин соглашался бы взять в работу. Всегда находились отговорки и причины, чтобы отказываться от них».

На сегодня должность первого заместителя главы Тольятти занимает Андрей Дроботов. До этого он работал замглавы мэрии по имуществу и градостроительству. Ранее господин Дроботов занимал руководящие посты сначала в МАУ «Агентство экономического развития г.о. Тольятти», затем в АО «Тольятти­химбанк».

Ани Айвазян