Минздрав решил не дожидаться суда

Асланбек Майрамукаев, находящийся под стражей по подозрению в мошенничестве, уволен с должности заместителя министра здравоохранения Самарской области. Фигурантом уголовного дела замминистра стал в прошлом месяце. По версии следствия, чиновник причастен к закупке по завышенной цене и без проведения торгов 50 мониторов пациента для Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина. С этой же закупкой связано уголовное дело против замглавврача больницы Алексея Ошуркова. Адвокат уже бывшего заместителя министра не стал говорить, на каком основании уволен чиновник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Асланбек Майрамукаев не признал своей вины в инкриминируемом ему мошенничестве при госзакупках

Фото: dcmz.tatarstan.ru Асланбек Майрамукаев не признал своей вины в инкриминируемом ему мошенничестве при госзакупках

Фото: dcmz.tatarstan.ru

Заместитель министра здравоохранения Самарской области — руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Асланбек Майрамукаев уволен с должности. Информацию подтвердили в региональном правительстве. Против экс-чиновника, находящегося под стражей, расследуется два уголовных дела. В начале августа стало известно, что Асланбека Майрамукаева заподозрили в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Расследованием уголовного дела занимается УМВД по Самаре. По версии следствия, замминистра причастен к заключению с ООО «Диэль» государственных контрактов на поставку 50 мониторов пациента по завышенной цене. Стоимость контракта составила 34 млн руб., из них 16 млн руб. якобы были похищены. С этой же закупкой связано уголовное дело против бывшего заместителя главного врача Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина по экономическим вопросам Алексея Ошуркова. Третьего августа полицейские задержали Асланбека Майрамукаева и министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. В тот же день министр был отпущен после допроса. Шестого августа стало известно, что замминистра Асланбека Майрамукаева суд отправил под арест. Адвокат господина Майрамукаева Андрей Карномазов тогда сообщил «Ъ», что его подзащитный не признает свою вину. В правительстве Самарской области заявили, что, «безусловно, окажут полное содействие следствию» и рассчитывают, что «уполномоченные органы взвешенно и по справедливости разберутся в ситуации».

• Асланбек Майрамукаев начал работу в министерстве здравоохранения Самарской области в 2019 году в то время, когда ведомство возглавлял Михаил Ратманов. Позже министр получил должность начальника управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). До назначения заместителем министра Асланбек Майрамукаев трудился директором ГБУЗ «Республиканский медицинский информационный-аналитический центр» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия — Алания ­(Владикавказ).

Через несколько недель, 23 августа, Следственное управление СКР по Самарской области возбудило в отношении арестованного чиновника областного минздрава уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В региональном УФСБ сообщили, что противоправная деятельность задокументирована «в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий в 2023 году УФСБ совместно с УМВД России по Самаре». По данным следствия, замминистра потребовал от директора компании 15 млн руб. за организацию заключения договоров на поставку медицинского оборудования в 2022 и 2023 годах на общую сумму более 147 млн руб. В этом году директор указанной организации передал чиновнику через третье лицо часть взятки в размере 8 млн руб. Оставшуюся часть взятки в размере 7 млн руб. замминистра получил от руководителя компании через других лиц летом текущего года уже в рамках «оперативного эксперимента». Признает ли бывший заместитель министра свою вину во взяточничестве неизвестно, так как, по словам его адвоката, Асланбека Майрамукаева «еще не допрашивали по этому делу». На вопрос о том, на каком основании чиновник был уволен с должности в минздраве региона, Андрей Карномазов ответил, что не готов об этом публично говорить.

Сабрина Самедова