Цены набирают темп

В Челябинской области заметно ускорилась годовая инфляция — до 5,4% в августе после 4,1% в июле. Прирост цен отмечен в продовольственном и непродовольственном сегментах, в сфере услуг. Такую динамику в региональном отделении Банка России связывают с ослаблением рубля, ростом затрат производителей товаров и оживлением потребительского спроса. Ускорение инфляции также отмечается в УрФО и по РФ в целом — до 3,7% и 5,15% соответственно. Эксперты считают, что из-за ускорения инфляции поведение потребителей станет более сдержанным и снизится спрос на товары длительного пользования.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ускорение инфляции в августе повлиял рост цен на фрукты и овощи

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На ускорение инфляции в августе повлиял рост цен на фрукты и овощи

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В августе годовая инфляция в Челябинской области составила 5,4%. Это на 1,3 процентных пункта больше, чем в июле. Основными причинами роста стали ослабление рубля, активизация потребительского спроса, увеличение затрат производителей товаров и поставщиков услуг, отмечают в Челябинском отделении Уральского ГУ Банка России.

Продовольственная инфляция в регионе ускорилась до 3,8% после 2,1% в июле. На это повлияла динамика цен на плодоовощную продукцию. Так, из-за ослабления рубля ускорился годовой рост цен на импортируемые бананы, апельсины и груши, а яблоки стали дороже, чем в августе 2022 года. У сельхозпроизводителей выросли издержки на импортные кормовые добавки, ветеринарные препараты и обслуживание оборудования. За счет этого, а также из-за сокращения производства в регионе подорожала мясная продукция и куриные яйца.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в августе составил 2,25%, что на 1,36 процентных пункта больше, чем в июле. На фоне ожидания снижения выплат нефтепереработчикам по топливному демпферу на оптовом рынке продолжило дорожать моторное топливо. За счет этого ускорился рост цен на него в рознице. Так, по данным Челябинскстата, цены на автомобильный бензин АИ-92 в Челябинской области по итогам восьми месяцев этого года увеличились на 9,5%, дизельное топливо — на 2,8%.

Ослабление рубля и рост потребительской активности повлекли за собой удорожание новых импортных автомобилей, пылесосов и бытовых плит. По этим же причинам замедлилось годовое снижение цен на смартфоны, телевизоры, холодильники и микроволновые печи. В связи с увеличением ввода жилья в сравнении с прошлым годом вырос спрос на стройматериалы. Ускорилось удорожание древесно-стружечных плит, кирпича и цемента. Замедлилось снижение цен на гипсокартон и ламинат.

В сегменте услуг годовая инфляция в Челябинской области ускорилась до 11,7% после 11% в июле. Из-за сохранения роста стоимости жилья у арендодателей выросли расходы на покупку квартир. При этом из-за притока мигрантов, по сведениям Челябинского отделения Банка России, в регионе вырос спрос на съемное жилье. По этой причине подорожала аренда квартир. Из-за увеличения затрат на ГСМ, покупку и эксплуатацию автомобилей выросли цены на проезд в маршрутных такси, которые возят пассажиров по нерегулируемым тарифам.

В целом по Уральскому федеральному округу годовая инфляция в августе выросла по сравнению с июлем на 0,9 п.п., до 3,7%. По России темп прироста цен ускорился с 4,3% до 5,15%.

Руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая считает, что в связи с ускорением годовой инфляции может снизиться спрос на товары длительного пользования, в частности, на автомобили.

«Доступность товаров длительного пользования снижается из-за роста цен на них вследствие ослабления рубля и повышения кредитных ставок. Автомобили дорожают, в том числе, из-за повышения утилизационного сбора. В связи с ростом цен можно ожидать снижения спроса на ряд дорогостоящих товаров длительного пользования, и в целом более сдержанное потребительское поведение»,— прогнозирует Ольга Беленькая.

По ее словам, в связи с повышением ключевой ставки производители стали закладывать в цену товаров дополнительные процентные расходы по кредитам.

Эксперт инвестиционного агентства «ИВА Партнерс» Артем Шахурин отмечает, что в Челябинской области дополнительным фактором ускорения инфляции выступает больший, чем в других регионах, рост доходов населения, что связано с ростом гособоронзаказа. По его словам, на это влияет тот факт, что в связи с увеличением благосостояния граждане начинают покупать больше товаров, поэтому цены на них идут вверх.

Михаил Бычков