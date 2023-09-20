Оттенки красного

Правда ли, что в самолете томатный сок кажется вкуснее, чем на земле?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Бытует мнение, что во время полета в самолете сок из томатов приобретает более выраженный вкус, поэтому и пользуется повышенным спросом. И действительно, статистика авиакомпаний говорит, что этот напиток заказывают в среднем в полтора раза чаще, чем сок из яблок и апельсинов.

Это подтолкнуло немецкую компанию Lufthansa к идее провести эксперимент: в салон авиасимулятора посадили добровольцев, которым предлагали различные варианты бортового питания. Восприятие кислого вкуса «на высоте» не изменилось, а вот сладкий и соленый потеряли примерно 20% своей интенсивности.

Похожие результаты были получены во время эксперимента в Индии: добровольцев поселили в горах на высоте 3,5 км. Участники испытаний отметили: сладкий и соленый вкусы при пониженном давлении воспринимались слабее, а восприятие горького и кислого не изменилось.

Томатным соком испытуемых не поили, но можно предположить, что и он на высоте изменил бы вкус. Кроме того, как позднее установили исследователи из США, при повышенном уровне шума томатный сок на вкус ощущается насыщеннее, чем если пить его в тишине.

Директор отдела питания пассажиров Lufthansa также отметил, что некоторым пассажирам именно вкус томатного сока помогает справляться с тошнотой, другие же выбирают его, потому что он притупляет чувство голода.

Наконец, определенную роль играют психологические факторы: для некоторых пассажиров заказ томатного сока является чем-то вроде ритуала, схожим с традицией есть в кинотеатре попкорн.

Вердикт: скорее всего, правда.