Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о замысле выставки и «питерской концепции», которую должен оценить ивановский зритель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Музей AZ Фото: Музей AZ

Знаете, в арт-мире не все друг к другу дружелюбно относятся. Я бы даже не назвал это завистью — просто тесный мир. И всегда думаешь, что ты бы об этом рассказал лучше коллеги.

Но к Сергею Соловьеву ни у меня, ни, уверен, у моих соратников таких интенций не было. Он был очень светлым человеком и отличным арт-критиком. И, кстати, родом из Иваново. Я всегда хотел съездить с ним на выставки-фестивали, которые Сергей делал вместе с Натальей Опалевой и ее музеем AZ, который он и открывал когда-то. Но теперь придется без него. Фестиваль посвящен его памяти.

В Иваново проводится фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда». Идея внятная — здесь когда-то бурлила авангардная мысль, тут делали агит-текстиль на многочисленных фабриках руками Варвары Степановой и Любови Поповой.

В Музейно-выставочном центре открывается проект под кураторством петербургского художника Александра Дашевского «Симпатические взаимодействия». Там представлены работы художников за последние 60 лет. Из собрания Музея AZ и от современных — Дмитрий Краснопевцев, Михаил Шемякин, Олег Целков, Дмитрий Плавинский, Гриша Брускин, Франсиско Инфантэ-Арана, Владислав Мамышев-Монро, Павел Отдельнов, Ирина Корина, Петр Белый, Тимофей Радя. Дальше, видимо, совсем питерские, потому что я их не знаю: Сергей Денисов, Анна Мартыненко, Леонид Колибаба, Андрей Рудьев.

Замысел выставки апеллирует к Ренессансу. Да не просто, а к ренессанской медицине, которая унаследовала от античности представление о том, что процессы, происходящие в организме, зависят от баланса четырех гуморальных субстанций — крови, флегмы, желтой желчи и черной желчи. Это как космос: земля, огонь, вода и воздух. Нарушение баланса в организме влияет на мир. Посетитель «Симпатических взаимодействий» проследует вместе с жидкостями-стихиями по телу пациента-мироздания.

Честно вам скажу, мне эти питерские хитро выдуманные концепции никогда не были близки. Но давайте посмотрим, как это будет восприниматься ивановскими зрителями. Съезжу и обязательно расскажу.