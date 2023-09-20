Петербург поддержит разработку беспилотников

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга предлагают внести изменения в городской закон об основах научно-технической политики, передает корреспондент «Ъ-СПб». Согласно предлагаемым поправкам, город сделает приоритетным направление беспилотной авиации. Проект одобрен в первом чтении. Он выдвинут в соответствии с национальным проектом «Беспилотные авиационные системы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Депутаты Всеволод Беликов («Единая Россия») и Ирина Иванова (КПРФ) предложили дополнить основные цели и принципы закона строчками о робототехнике, системах БПЛА и использовании искусственного интеллекта. Полномочия Смольного по стимулированию развития этой отрасли в случае принятия закона будут расширены.

По словам авторов законопроекта, предложения предприятий, которые занимаются развитием беспилотных систем, будут обсуждаться в комиссиях ЗакСа. Речь идет об НПП «Радар ммс», Обуховский завод, ГК «Геоскан», Технопарк ИТМО и другие.

При этом депутат Александр Рассудов (КПРФ) считает, что эффективнее вводить пошлины или запретить ввоз иностранных БПЛА, иначе город «автоматически проиграет товарам из Китая». 47 парламентариев проголосовали за, еще двое воздержались.

Петербург включен в тройку базовых регионов по проведению федерального эксперимента по развитию новой отрасли. Сейчас производством БПЛА занимаются около 20 предприятий, еще 10 работают над системами связи и отдельными компонентами беспилотников.

Полина Пучкова

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