«Личный счет»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает, как сервис помогает при инвестировании в ценные бумаги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В 2023 году искусственный интеллект перестал быть развлечением и стал помощником для художников, журналистов, дизайнеров и маркетологов. Чат-боты отвечают на вопросы пользователей онлайн-магазинов, банков и госструктур. Роботы внедрены в финансовый сектор и активно работают на рынке ценных бумаг: не только продают и покупают, но и составляют стратегии, рисуют графики, готовят теханализ.

В условиях общей нервозности на рынке помощь искусственного интеллекта — один из способов приумножить капитал. Так, уже пять лет на рынке работает робот-советник от брокера «ВТБ Мои Инвестиции». В чем суть? Инвестору нужно открыть счет и выбрать стратегию — от ультраконсервативной до ультраагрессивной. Чем она рискованнее, тем выше возможная доходность. Тратить время на анализ ценных бумаг не нужно — их под ваши цели подберет робот-советник, говорит инвестиционный консультант брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Никита Мурлейкин:

«Сервис определяет инвестпрофиль клиента, присылает рекомендации с учетом его отношения к риску и конкретных задач. Следовать советам или нет, решает клиент. Робот подбирает бумаги и отправляет советы по портфелю. Отмечу, что у робота-советника есть стратегии от инвестконсультантов, а есть стратегия на основе искусственного интеллекта.

Алгоритм ищет наилучшее соотношение разных активов, чтобы для каждого клиента собрать портфель с максимальной доходностью при минимальном риске.

Помощь робота бесплатная, комиссия берется за сделки и определяется согласно тарифу. Минимальная сумма для начала инвестирования — 50 тыс. руб.»

Отключить помощника можно в любой момент. Хотя аналитики ВТБ говорят, что делать это во время резкого роста или снижения рынка, например, не стоит. Робот чувствует конъюнктуру и пересобирает портфель в зависимости от обстоятельств.