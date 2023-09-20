32 триллиона рублей составил долг домохозяйств РФ в июле 2023 года, сообщил Банк России. За июль показатель вырос на 566 млрд руб. (на 1,8% по сравнению с июнем и на 18,25% в годовом выражении) против роста на 636 млрд руб. (на 2,1% и 17,36% соответственно) месяцем ранее. Быстрее всего росла задолженность по льготной ипотеке, потребительским и автокредитам. Согласно новому прогнозу ЦБ, рост кредитования в 2023 году составит 14–18% против 13–17% в прежней версии прогноза. Впрочем, большее замедление придется на 2024 год — до 7–12%. Это произойдет в результате ужесточения денежно-кредитной и макропруденциальной политики регулятора.