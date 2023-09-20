Бюджету нефтерпеж

Поступления в регио­нальный бюджет по налогу на прибыль за шесть месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сократились на 5,8% (2,6 млрд руб.). В правительстве Пермского края связывают сокращение со «снижением налогооблагаемой базы налогоплательщиков нефтяной отрас­ли». При этом в минфине утверждают, что этот недобор удалось уже к сентябрю компенсировать за счет налогов от предприятий металлургии и машиностроения. Эксперты полагают, что вклад среднего и малого бизнеса в региональный бюджет будет расти, и доходы бюджета будут стабильнее.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Доходы бюджета Пермского края по налогу на прибыль организаций за первое полугодие 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократились на 5,8% (2,6 млрд руб.). За шесть месяцев в региональную казну по данному налогу поступило 43,5 млрд руб. Об этом на заседании комитета заксобрания Прикамья по развитию инфраструктуры рассказала министр финансов региона Екатерина Тхор. По ее словам, сокращение поступлений по налогу на прибыль связано со «снижением налогооблагаемой базы налогоплательщиков нефтяной отрасли». Также на 820 млн руб. сократились поступления по упрощенной системе налогообложения (УСН). Однако это сокращение «техническое» и связано с перерас­пределением части УСН на муниципальный уровень, отметила министр.

По остальным налоговым доходам наблюдается положительная динамика. Поступления по налогу на имущество организаций выросли на 23,8% (1,6 млрд руб.), по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) — на 8,7% (1,5 млрд руб.), по акцизам — на 6,4% (408 млн руб.).

Всего в этом году налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета запланированы на уровне 166,6 млрд руб. К 1 сентября в бюджет поступило 151,9 млрд руб. Екатерина Тхор подчерк­нула, что поступления по налогу на прибыль к сентябрю увеличились с 61,2 до 85,2% от плана на 2023 год (71,1 млрд руб.). «По всем остальным налогам идет прирост, рисков по неисполнению прогнозных значений нет»,— считает министр.

Первый заместитель председателя комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Александр Третьяков отметил, что за полгода «практически в два раза» сократились поступления в бюджет от крупных налогоплательщиков. «И это не только ЛУКОЙЛ и „Уралкалий“, но еще и „Интер РАО“ и „Газпром“. При этом исполнение по налогу на прибыль к сентябрю вышло на уровень 85,2%»,— удивился депутат и попросил представителей правительства прокомментировать ситуацию.

Первый вице-премьер правительства Пермского края Ольга Антипина ответила, что сбалансировать поступления по налогу на прибыль удалось за счет других, менее крупных предприятий, в том числе в сфере металлургии и машиностроения.

«В этом году сильно поменялась структура поступлений от налогоплательщиков. Если раньше мы, как правило, опирались и делали прогнозы на основании данных крупнейших налогоплательщиков, то сегодня повысилась важность так называемых прочих предприятий. Предприятия машиностроения, металлургии сейчас чувствуют себя очень неплохо, и они дали значительный рост по налогу на прибыль»,— отметила Ольга Антипина. «Налог становится более устойчивым: зависимость от небольшого количества предприятий более проблематична, чем платежи от большого круга предприятий»,— подчеркнула вице-премьер.

Экономист Дмитрий Клещев считает выводы госпожи Антипиной обоснованными. «Мы наблюдаем первые реальные результаты той самой структурной транс­формации и импортозамещения, о которых активно начали говорить последние годы, и особенно с начала СВО. Малый и средний бизнес отличается гибкостью и высокой адаптивностью, и в условиях ухода части брендов, санкций и существенной перестройки логистических цепочек его роль начала активно расти, что и находит свое отражение в налоговых поступлениях. Думаю, по результатам года мы увидим это и в структуре валового регионального продукта»,— полагает экс­перт. При этом он отметил, что крупный экспортноориентированный бизнес сохранит значимую долю в объеме поступлений по налогу на прибыль: «Второе полугодие особенно для экспортеров, с учетом ослабевшего рубля, будет более успешным, что, на мой взгляд, отразится и в поступлениях в бюджет. Кроме того, существенно увеличивается вклад малого и среднего бизнеса. А региональный минфин осуществляет планирование бюджета в части доходов с должной степенью осмотрительности и консерватизма. Поэтому можно смело прогнозировать, что бюджет в части поступлений, и особенно в налоге на прибыль организаций, будет перевыполнен»,— добавил Дмитрий Клещев.

Экономист Антон Любич полагает, что рост доли малого и среднего бизнеса в объеме поступлений по налогу на прибыль организаций может стимулировать появление новых мер господдержки предпринимательства. «При Олеге Чиркунове (экс-губернаторе Пермского края.— «Ъ-Прикамье») делалась попытка стимулировать развитие среднего бизнеса в регионе за счет пониженной региональной компоненты налога на прибыль. Но достаточной информационной поддержки этого решения не было, а затем льготу и вовсе отменили. Потому что крупные предприятия уже есть, стимулировать их не нужно — достаточно собирать налоги бухгалтерским методом. Повысил ставку — больше собрал. Хочется верить, что не было бы счастья, да несчастье помогло — и текущая ситуация заставит задуматься о развитии МСП не на уровне риторики, а на уровне конкретных мер, проработанных с деловыми объединениями. Чтобы это в будущем окупилось не только налогами, но и развитием среды»,— считает эксперт.

Константин Кадочников