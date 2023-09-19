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Умер актер Алексей Янин

Умер актер театра и кино Алексей Янин, сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ) со ссылкой на родственников артиста. Ему было 40 лет. Алексей Янин последние восемь лет боролся с тяжелыми последствиями инсульта, говорится в сообщении.

Алексей Янин в 2007 году

Алексей Янин в 2007 году

Фото: Росcийский Академический Молодежный Театр

Алексей Янин в 2007 году

Фото: Росcийский Академический Молодежный Театр

Согласно сообщению пресс-службы, со 2 сентября актер находился в реанимации, но потом «у него не выдержало сердце». «О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно»,— говорится в сообщении.

Алексей Янин играл в спектаклях РАМТа Карраско в «Дон Кихоте», Петра в «Бесах» и принца в «Золушке». Также он известен ролями в фильмах и сериалах «Клуб», «Универ», «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются». В 2015 году актер перенес инсульт, в результате которого оказался частично парализован.

Полина Мотызлевская

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