Вклад в общее дело

Полиция проводит проверку по признакам мошенничества со средствами вкладчиков банка «Уралсиб». По словам собеседников «Ъ-Уфа», несколько человек лишились своих накоплений, заключив договоры банковских вкладов с сотрудником банка Лилией Тахаутдиновой. Госпожа Тахаутдинова, принимавшая деньги в одном из уфимских отделении «Уралсиба», исчезла. В банке сообщили, что обратились с заявлением в полицию и сотрудничают со следствием для установления всех обстоятельств случившегося. Общая сумма «вкладов», полученных госпожой Тахаутдиновой, пока не известна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Уфа», банк «Уралсиб» обратился в полицию с заявлением о возможном мошенничестве со стороны сотрудника Лилией Тахаутдиновой. В кредитном учреждении эту информацию подтвердили. «В настоящий момент в банке продолжается служебная проверка, начато сотрудничество с правоохранительными органами, которые были нами оперативно проинформированы. Возможно, одна из сотрудниц совершила противоправное действие, не связанное с услугами или продуктами банка. Предположительно, речь о схемах с использованием несуществующих финансовых продуктов с нереально высокой доходностью, которые оформлялись без официальных банковских договоров»,— сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе банка.

Ранее в редакцию «Ъ-Уфа» обратились несколько человек, столкнувшихся с проблемами при выводе средств со счетов.

Партнер агентства практикующих юристов «Правильное право» Тимур Якупов сообщил, что его клиент весной текущего года заключил договор банковского вклада «Комфорт» с ежемесячной выплатой процентов. «Он пришел в отделение «Уралсиба» на бульваре Славы в Уфе. Лилия Тахаутдинова, будучи по документам руководителем группы отдела обслуживания юридических лиц дополнительного офиса «Бульвар Славы», приняла у него 8 млн рублей под 21% годовых. Ему выдали приходно-кассовые ордера, выписку по счету. На договоре стоит печать банка, а также подписи Тахаутдиновой.— пояснил господин Якупов. — Вчера мой клиент пришел в банк, чтобы снять часть средств, а ему говорят: «Такого счета нет». И Тахаутдиновой нет. В сложившейся ситуации, исходя из судебной практики, банк обязан вернуть вкладчику денежные средства. Мой клиент, не обладая специальными знаниями, добросовестно заключил договор, передал средства сотруднику в отделении банка, получил подтверждающие документы».

На официальном сайте «Уралсиба» имеется информация о вкладе «Комфорт», который предусматривает до 10,85% годовых.

Другой собеседник «Ъ-Уфа» на условиях анонимности сообщил, что через Лилию Тахаутдинову разместил в банке 300 тыс. руб. «Деньги ей приносили наличными в отделение банка, она их, как мне казалось, проводила официально. По крайней мере, когда приходили за процентами, она шла за деньгами в кассу. Поэтому эти процессы должны быть зафиксированы на камеры, установленные внутри отделения на бульваре Славы. По ее словам, она оформляла договоры вкладов по программам, существование которых банк не афишировал»,— пояснил собеседник.

Общая сумма средств, полученных Лилией Тахаутдиновой, пока не известна.

Это не первый случай в банковской сфере республики, связанный с незаконными действиями сотрудников банков. Так, в 2021 году Калининский районный суд Уфы приговорил бывшего кассира банка «Открытие» Лилию Азнабаеву к четырем с половиной годам лишения свободы, признав ее виновной в присвоении и растрате, а также в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.

Как сообщала тогда пресс-служба прокуратуры Башкирии, в 2016-2019 годах подсудимая вместе с двумя коллегами похитили из банка более 70 млн руб., в частности, подделывая расходные кассовые ордера или оформляя фиктивные договоры страхования жизни. Кроме того, сотрудницы банка, получая средства клиентов, не вносили деньги на их лицевые счета.

Годом ранее был вынесен приговор в отношении бывшего старшего кассира отделения Россельхозбанка Луизы Хайруллиной. Ее приговорили к пяти годам колонии общего режима, признав виновной в присвоении 25 млн руб., принадлежавших банку.

Булат Баширов