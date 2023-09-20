Финансисты не справились с высоким процентом

Пресненский суд столицы вынес приговор по делу гендиректора микрофинансовой компании (МФК) «Мани Фанни Онлайн» Александра Шустова и учредителя этой организации Павла Лосева. Оба признаны виновными в особо крупном мошенничестве. Как установил суд, жертвами преступников стали около двухсот вкладчиков, доверивших МФК порядка 700 млн руб. под высокий процент. Получаемые деньги создатели пирамиды якобы вкладывали под еще более высокий процент в некие проекты, однако в 2019 году «Мани Фанни» лопнула. Господин Шустов получил десять лет, его подельник — на год меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд решил, что Александр Шустов собирал деньги с вкладчиков с мошенническими целями

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Суд решил, что Александр Шустов собирал деньги с вкладчиков с мошенническими целями

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Судебный процесс над обвинявшимися в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 41-летним Александром Шустовым и 48-летним Павлом Лосевым длился в Пресненском райсуде столицы почти два с половиной года. Столь длительный срок судебного следствия объясняется как огромным количеством потерпевших, так и количеством вмененных в вину подсудимым эпизодов: у первого их набралось 142, а у его сообщника — 112.

В ходе прений гособвинитель запросил для Александра Шустова 15 лет колонии общего режима, а для Павла Лосева — 13. Однако судья Ольга Киселькова посчитала такое наказание слишком суровым. Гендиректора МФК Шустова она приговорила к десяти годам, а ее учредителя Лосева — к девяти.

Как следует из материалов дела, которое в сентябре 2019 года начинал расследовать следственный отдел ОМВД «Арбат», а завершал уже столичный полицейский главк, жертвами мошенников стали около 200 инвесторов, доверивших им более 700 млн руб.

Свою деятельность МФК «Мани Фанни Онлайн» начала в 2012 году. Ее деятельность была фактически идентична банковской, единственным отличием была куда более высокая заявленная прибыль клиентов — на начальном этапе она доходила до 30%, а впоследствии составляла 20% годовых.

Подразумевалось, что полученные от вкладчиков средства МФК должна была инвестировать в некие проекты под еще больший процент и за счет этого получать прибыль и рассчитываться с клиентами. Однако, по версии следствия, с которой согласился и суд, «Мани Фанни Онлайн» фактически представляла собой финансовую пирамиду: расчеты с инвесторами производились за счет привлечения средств новых вкладчиков.

Осуществлять выплаты организация господ Шустова и Лосева прекратила в апреле 2019 года. Через месяц регулятор исключил МФК «Мани Фанни Онлайн» из госреестра микрофинансовых организаций. Поводом для этого стало неоднократное в течение года нарушение требований закона «О микрофинансовой деятельности» (151-ФЗ) и других нормативных актов. Кроме того, компания не соблюдала минимально допустимый норматив достаточности капитала и порядок формирования резервов, а также неоднократно предоставляла в Центробанк в течение года недостоверную отчетность. В частности, там содержались сведения о якобы выданных займах, хотя на самом деле они не выдавались. В ходе следствия выяснилось, что средства «Мани Фанни» выводились через предоставление заведомо невозвратных кредитов — таковых было обнаружено около 20 тыс.

После краха компании, которая в июне 2020 года была признана банкротом, Александр Шустов через соцсети еще около полугода убеждал инвесторов, что намерен с ними рассчитаться. Однако этого так и не произошло, после чего и последовали массовые обращения в полицию.

Олег Рубникович