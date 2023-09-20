Конкурсная недомасса

Арбитражный суд Пермского края разрешил очередные разногласия между конкурсным управляющим АКБ «Экопромбанк» и комитетом кредиторов должника. Согласно судебному определению, теперь управляющий может списать активы банка на более 772 млн руб. Речь идет о дебиторской задолженности ООО «Промышленная упаковка», ЗАО «Западно-Уральская химическая компания» и ООО «ПГС-Лизинг». Все эти предприятия взяли в банке кредиты, а затем прошли через процедуру банкротства и были ликвидированы. ЗАО долгое время было крупнейшим российским акционером банка, а «ПГС-Лизинг» принадлежало находящемуся в розыске бизнесмену Сергею Мокрушину. Ранее комитет кредиторов отказался рассматривать предложение управляющего о списании. Председатель комитета Арсений Грищенко пояснил, что теперь намерен взыскать ущерб с АСВ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление ГК «Агентство страхования вкладов», которое выполняет функции конкурсного управляющего Экопромбанком, арбитражный суд рассматривал с конца апреля. Как следует из материалов дела, конкурсный управляющий просил списать активы банка на общую сумму свыше 772,6 млн руб. Речь идет о дебиторской задолженности со стороны ЗАО «Западно-Уральская химическая компания» (свыше 336 млн руб.), ООО «Промышленная упаковка» (225,873 млн руб.) и ООО «ПГС-Лизинг» (210,981 млн руб.).

ОАО АКБ «Экопромбанк» оказалось в состоянии банкротства после отзыва лицензии в августе 2014 года. Общий размер установленных требований кредиторов банка составляет 6,183 млрд руб. Как следует из последнего отчета АСВ о ходе конкурсного производства ОАО, на 1 августа текущего года было удовлетворено 16,84% требований. В начале сентября Арбитражный суд Пермского края продлил срок конкурсного производства в отношении должника на шесть месяцев.

В финансовые отношения с компаниями, задолженность которых была списана, Экопромбанк вступил в 2006–2015 годах. Тогда «Западно-Уральская химическая компания» (ЗУХК) была крупнейшим российским акционером Экопромбанка, ей принадлежало 23,04% акций банка. Ранее указывалось, что компанией владел председатель наблюдательного совета банка Владимир Нелюбин с партнерами. В 2006 году ЗАО получило в Экопромбанке кредит на 13,5 млн руб., а в 2013-м заем в сумме 300 млн руб. под вексель. ООО «ПГС-Лизинг», принадлежавшее братьям Сергею и Павлу Мокрушиным, получило несколько кредитов в 2010 году под залог имущества, а также поручительство ЗУХК. В 2016 году Сергей Мокрушин был объявлен в розыск по делу о хищении средств банка. ООО «Промышленная упаковка» Экопромбанк кредитовал в 2009 году под залог части производственного комплекса.

В итоге все три заемщика в полном объеме своих обязательств не исполнили, а затем были признаны банкротами и исключены из ЕГРЮЛ. Из документов суда следует, что конкурсный управляющий сначала безуспешно пытался продать на торгах право требования долга с каждого должника. Также он реализовал имущество «ПГС-Лизинга» на почти 24,5 млн руб. Весной этого года управляющий предложил комитету кредиторов списать спорные активы, поскольку взыскать их нереально, но решение принято не было. Как отмечается в решении арбитражного суда, комитет мог либо проголосовать за это решение, либо отказать управляющему в списании активов. Поведение комитета суд расценил как уклонение от принятия решения, указав при этом, что конкурсный управляющий предпринял все необходимые действия, пытаясь продать дебиторскую задолженность.

Отметим, что разногласия по вопросу списания задолженности — не первый спор между АСВ и частью кредиторов должника. В июле председатель комитета кредиторов Экопромбанка юрист Арсений Грищенко смог добиться в суде признания незаконным бездействия АСВ в части непривлечения к субсидиарной ответственности вкладчика банка Петра Кондрашева. Суд согласился с мнением заявителя, что господин Кондрашев и связанные с ним структуры вывели часть активов кредитной организации в предбанкротный период. Сейчас юрист пытается взыскать с Агентства страхования вкладов 192 млн руб. ущерба за действия, которые привели к невозможности взыскания средств с одного из должников.

Арсений Грищенко считает, что АСВ не предприняло достаточных мер по взысканию задолженности. Такие действия, например, могли заключаться в привлечении к субсидиарной ответственности лиц, которые контролировали должников, но в итоге компании были исключены из реестра кредиторов. «Полагаю, что теперь я буду голосовать за списание других задолженностей, а затем взыскивать ущерб уже с Агентства по страхованию вкладов»,— говорит господин Грищенко.

Дмитрий Астахов