Новостройки купаются в спросе

На фоне ужесточения условий ипотечного кредитования и повышения ключевой ставки ЦБ РФ в Перми растет спрос на первичное жилье. Застройщики называют его локальным, отмечая, что покупатели спешат получить ипотечные кредиты на новостройки по более низким ставкам. В результате, по сведениям аналитиков, цены на первичное жилье только за месяц выросли на 2,6%, а за год — на 14,9%. Участники рынка считают, что тенденция всплеска спроса на новостройки может продлиться еще около двух месяцев, а потом ситуация стабилизуется. В то же время, стоимость первичного жилья продолжит расти, пока будут действовать субсидированные ставки на ипотеку.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Аналитики говорят об удорожании первичного жилья в Перми за последний месяц. В сентябре средняя стоимость новостроек в краевом центре составила 120,4 тыс. руб./кв. м — это на 2,6% больше показателей августа и на 14,9% больше, чем год назад, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики». Отметим, что в августе этого года первичное жилье в Перми стоило порядка 117,4 тыс. руб./кв. м, а в сентябре 2022-го — 104,8 тыс. руб. Участники пермского строительного рынка констатируют рост спроса на новостройки, наметившийся летом и в сентябре.

В части удорожания новостроек Прикамье следует федеральному тренду. Так, в сентябре средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России составила 152 тыс. руб./кв. м, увеличившись за последние четыре недели на 3,6%. Это наиболее выраженная месячная динамика за последние полтора года: последний раз такой заметный рост цен фиксировался в марте 2022-го, когда к февралю средняя стоимость предложения выросла на 5,5%.

Росту цен предшествовало увеличение ключевой ставки ЦБ РФ в августе и сентябре: 15 августа она выросла с 8,5 до 12%, а 15 сентября — до 13% годовых. Также в середине сентября правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 15% до 20%, речь идет об ипотеке на новостройки под 8%, IT-ипотеке под 5%, семейной ипотеке под 6%, дальневосточной ипотеке под 2%, а также сельской ипотеке под 3%.

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин отметил рост спроса на первичное жилье за последний месяц. Масштаб спроса он назвал локальным. «Поднятие ключевой ставки подтолкнуло некоторых покупателей, которые были в ожидании, успеть использовать более низкую льготную ставку для приобретения жилья. Это не то чтобы ажиотаж, но есть клиенты, которые уже получили согласование ипотеки в банке, и сейчас пытаются ее оформить»,— рассказал собеседник. Гендиректор «Пермглавснаба» не видит оснований для глобального роста спроса на новостройки, как это было три года назад, во время пандемии коронавируса. Этот «локальный спрос» может продлиться примерно в течение двух месяцев, затем ситуация стабилизируется. По словам Владимира Занина, в августе «Пермглавснаб» поднимал цены на некоторые виды квартир — конкретный процент повышения глава компании не уточнил. «Это постоянная практика: на квартиры, которые остаются в небольшом количестве, поднимаются цены»,— сообщил он.

В строительной группе ПМД тоже обратили внимание на повышение спроса на новостройки, заметив, что тенденция появилась еще летом. В частности, продажи жилья в компании были высокими, несмотря на ожидаемое летнее затишье. Спрос, сложившийся в последние месяцы, в ПМД назвали «нетипичным». В пресс-службе группы связывают его с имевшимся на тот момент в группе большим объемом квартир в высокой степени готовности, а также с колебанием курса валюты. «Люди видят в недвижимости альтернативу вложению средств в банковские депозиты и валюту»,— говорят в пресс-службе ПМД. В компании подчеркивают, что изменение условий кредитования в связи с ростом ключевой ставки тоже подталкивает людей в короткий срок получить ипотеку на новостройки по более комфортным условиям. «Потребители быстрее принимают решения о покупке»,— делятся в девелоперской группе.

По мнению гендиректора АН «Респект» Алексея Ананьева, спрос на новостройки не растет, но остается стабильно высоким, опережая спрос на вторичное жилье. «Процентные ставки после второго повышения ключевой ставки банки пока не поменяли, но известно, что в течение недели их головные офисы согласуют новые ставки, и они изменятся. Подвигнет ли это людей воспользоваться одобренными решениями на ипотеку или нет, но я считаю, что сама по себе ставка не так сильно влияет на платежи. Она влияет на психологию человека»,— рассуждает эксперт. Господин Ананьев отмечает, что активно распространяемая в СМИ информация о повышении ипотечных ставок толкает человека быстрее принять решение о получении ипотечного кредита.

По словам гендиректора АН «Респект», девелоперы, в основном, повышают цены на самые востребованные квартиры — однокомнатные или квартиры-студии, нежели жилье площадью более 50 кв. м. Эти виды квартир в цене не меняются, зачастую застройщики предлагают приобретать их со скидками. «Пока субсидированные ставки на покупку новостроек будут работать — до середины 2024 года — рынок нового жилья будет отдаляться по ценам от вторичного жилья. Рынок новостроек будет чуть-чуть прибавлять в стоимости»,— резюмировал Алексей Ананьев.

Евгения Ахмедова