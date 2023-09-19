Call of Duty оказалась вне закона

Российские ритейлеры не будут продавать новую Call of Duty из-за призывов к насилию. Магазины откажутся от распространения новой части видеоигры из-за анонсированных в ней сцен, сообщили РБК в Русской ассоциации дистрибуторов и импортеров видеоигр. Так, по сюжету главный отрицательный персонаж — россиянин Владимир Макаров, а в конце трейлера показана сцена, в которой террористы готовятся захватить коммерческий самолет и получают сообщение на телефон: «No Russian».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Намерение отказаться от продажи Call of Duty подтвердили в пресс-службе объединенной сети «М.Видео-Эльдорадо» и в DNS. Это связано с тем, что сцены в игре противоречат российскому закону, уточнили там.

Правда, таким образом сети вредят разве что самим себе, уверен независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко:

«Не в первый раз в игре Call of Duty главным противником или одним из них становится человек, связанный с Россией. Что же касается скандальной надписи "No Russian", которая появляется после титров, то на самом деле она отсылает к одной из предыдущих частей серии и означает: "Не будем говорить по-русски".

Фанаты Call of Duty, естественно, сразу поймут, к чему отсылка. С учетом того, что компания Activision — издатель следующей серии — официально в России не распространяет свою продукцию, то вся она остается в "серой" зоне, контролировать которую чрезвычайно сложно.

Я могу с тем же успехом купить эту игру, например, в Турции в каком-нибудь онлайн-магазине, который не связан с сетью этих дистрибуторов. Как это скажется на них? Call of Duty — это очень популярная в России игра, и, конечно, они не разорятся, но один из главных хитов этого года потеряют».

Это не первый раз, когда сети ограничивают продажи игр серии Call of Duty в России. В 2009-м в стране официально не продавались консольные версии Modern Warfare 2. В ней был уровень No russian, в котором игрок участвовал в нападении на российский аэропорт и мог стрелять по людям.

Но вряд ли такие ограничения будут эффективно работать в игровой индустрии, подчеркнул глава студии CarX Technologies Дмитрий Фокин:

«Скорее всего, в текущих условиях это будет нарушением закона, поэтому сети и приняли такое решение. Изъять одну игру с продажи безопаснее, чем попасть под суд.

Что же касается самой серии и вообще экшена, то такое сплошь и рядом происходит. Просто в этот раз, очевидно, российская тема популярна, поэтому и решили для остроты сюжета ее добавить. А, например, в прошлой версии Far Cry латиноамериканская тема поднималась.

На заре появления подобных игр больше 25 лет назад уже пытались ограничить их распространение. Так, серия Mortal Kombat тоже была под запретом из-за высокого уровня насилия. Разработчики скорректировали версию, был доступен тоже пароль, который разблокировал и кровь, и определенные сцены. И каждый игрок это знал».

По данным Русской ассоциации дистрибуторов и импортеров видеоигр, Call of Duty находится на 12-м месте по продажам в России среди франшиз. За последние 10 лет в стране купили более 350 тыс. копий игр серии.

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Сабина Адлейба