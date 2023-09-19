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Коммерсантъ FM
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Госдума прекратила полномочия депутатов Сокола и Кастюкевича

Госдума на пленарном заседании приняла постановление о прекращении полномочий депутатов Сергея Сокола и Игоря Кастюкевича от фракции «Единой России». До этого господин Сокол был избран в заксобрание Хакасии, а господин Кастюкевич — в Херсонскую областную думу.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Полномочия Сергея Сокола и Игоря Кастюкевича будут считаться досрочно прекращенными с 15 сентября на основании письменных заявлений.

Господин Кастюкевич писал в своем Telegram-канале, что решил сложить полномочия депутата Госдумы для работы в Херсонской областной думе. Господин Сокол называет аналогичную причину своего решения. «Я обещал, что остаюсь жить и работать в республике. И свое слово сдержу»,— написал он в своем Telegram-канале.

Сергей Сокол претендовал также на пост губернатора Хакасии, но потом снялся с выборов, сославшись на состояние здоровье. По итогам голосования победил действующий губернатор от КПРФ Валентин Коновалов. В ходе инаугурации Сергей Сокол находился в зале.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коммунист начал вторую пятилетку».

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