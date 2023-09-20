Записывать надо

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Коммерсантъ FM
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Юрий Литвиненко о новом отношении к загружаемому контенту в России

Игровые консоли остаются чуть ли не единственным классом потребительской электроники, значительную роль для которого играет распространение контента на физических носителях. Но концепция меняется, как выяснилось, например, в ходе рассмотрения в Калифорнии дела Федеральной торговой комиссии США (FTC) против Microsoft.

Юрий Литвиненко

Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

У корпорации, отключившей игровые сервисы Xbox в России, две актуальные консоли — Xbox Series X с дисководом и более дешевая Xbox Series S без дисковода. В ноябре 2025 года Microsoft рассчитывает представить обновленную версию старшей модели — с расширенным объемом памяти для игр, но без поддержки физических носителей. Производство текущих версий планируется прекратить.

В условиях, когда цифровые сервисы работают нормально, отказ от дистрибуции контента на физических носителях имеет смысл в том числе и для покупателей. Но форс-мажоры и политику еще никто не отменял.

Так, после начала военных действий на Украине все производители консолей закрыли российские цифровые магазины. Без средств обхода блокировки и разного рода посредников невозможно оплатить доступ к подписке Xbox Game Pass, а ведь компания выпускала приставки без дисковода именно с расчетом на популяризацию подписочной схемы. В результате, по данным «М.Видео-Эльдорадо», за первые восемь месяцев 2023 года 80% продаж игровых консолей PlayStation и Xbox в РФ приходится именно на модели с дисководами, хотя они стоят существенно дороже моделей без дисковода.

Чем больше новой электроники от компаний, прекративших оказывать услуги в РФ, будет рассчитано на загружаемый контент, тем больше их товары будут восприниматься потребителями как продукты для продвинутых пользователей, которые понимают, ради чего обходят ограничения, тратя время и деньги.

Повернуть вспять может и восприятие физических носителей в других сегментах. Например, объемные жесткие диски будут расцениваться не как излишество, а как способ сохранить медиабиблиотеку. Главный редактор агентства Intermedia Евгений Сафронов подтверждает рост спроса на накопители — правда, на сером рынке, с уже записанными пиратскими копиями фильмов: «В глазах людей, покупающих такие диски, легальная модель распространения контента себя дезавуировала».

Тут, конечно, не стоит забывать, что компании стараются контролировать распространение контента и на физических носителях. По последним сообщениям пользователей, диски с фильмами Universal перестали воспроизводиться в России на плеерах с поддержкой интернет-сервисов BD-Live. Вот и посмотрим, какие блокировки будет проще обойти.

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