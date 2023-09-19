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Коммерсантъ FM
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Таиланд введет налог на доходы иностранных резидентов

Налоговое управление Таиланда планирует облагать НДФЛ все иностранные доходы резидентов страны с 1 января 2024 года, сообщило издание Bangkok Post. По данным издания, нововведения затронут в том числе доходы от торговли криптовалютами.

Новый налог затронет не только жителей страны, но и тех, кто находится на ее территории по ВНЖ или долгосрочной визе. По словам неназванного представителя Минфина Таиланда, налог платится за доход, полученный из-за границы вне зависимости от того, как и когда он был получен.

В настоящее время в Таиланде действует закон, согласно которому резиденты с иностранными доходами облагаются налогом, только если деньги перечисляются на тайский счет в том же году, в котором они были заработаны.

Полина Мотызлевская

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