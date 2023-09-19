Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об одном из самых известных латиноамериканских художников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fredy Builes / Reuters Фото: Fredy Builes / Reuters

Только что ушел из жизни «колумбийский Пикассо», как его называла критика и публика, чудесный скульптор Фернандо Ботеро. Знаете, может, такие всегда утрированно толстые женщины — это его «фишка».

Ему был 91 год. И буквально за три дня до его ухода портал ArtNews опубликовал исследование его рыночной истории и современности.

Фернандо Ботеро Ангуло родился в 1932 году в Медельине, сейчас широко известном городе-столице наркокартелей. В юности пытался стать тореадором, поэтому потом часто рисовал корриды.

Вообще, рисование для Ботеро стало уходом от «быкоубийства». В 19 лет он переехал в столицу, Боготу, и в 1951 году провел здесь свою первую выставку.

Несколько лет путешествовал по Европе, а в 1960-м он переехал в Нью-Йорк и встретил куратора МоМА, который купил его пародию на Джоконду, типа в возрасте 12 лет. Изображение работы опубликовали в New York Times, и понеслось.

В 1973 году Ботеро переехал в Париж, где начал делать скульптуры. «Увеличенные пропорции придают моим работам чувственность, более интенсивное существование, большее присутствие»,— говорил он.

Его круглые и причудливые фигуры, которые он предпочитал называть «объемными», «voluminous», а не просто «большими», «big», обычно носили ироничный характер. В родной стране его прозвали «колумбийским Пикассо». В остальном мире он самый востребованный и дорогой латиноамериканский художник.

Как он сам о себе говорил: «Я могу сказать, что я один из самых высокооплачиваемых художников в мире». Не всякий на это способен.

2022 год стал для него лучшим с точки зрения годового аукционного оборота, и он, как всегда, входил в число 100 самых продаваемых художников на мировом арт-рынке.

В марте прошлого года Christie's установил новый рекорд для одной из его скульптур на торгах, посвященных латиноамериканскому искусству: $4,2 млн за «Человека на лошади».