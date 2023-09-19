Воздушный «крестный ход»

Правда ли, что в начале Великой Отечественной войны над Москвой провезли икону Божьей Матери?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Распространена легенда, что в начале Великой Отечественной войны для обороны столицы был проведен необычный ритуал — над городом на самолете провезли икону то ли Тихвинской, то ли Казанской Божьей Матери. Утверждается, что благодаря этому наступление гитлеровских войск чудесным образом остановилось.

Наиболее ранние упоминания истории о воздушном «крестном ходе» встречаются в трудах писателя и историка РПЦ Петра Паламарчука. Этот эпизод он упоминал в эмигрантских изданиях в 1980-е годы. Правда, аккуратно называя это «современным преданием», не указывал, откуда он его узнал.

После распада СССР, когда ранее запрещенная русскоязычная литература из-за рубежа стала активно перепечатываться в России, история об облете Москвы получила широкую известность. Важно отметить, что тогда она распространялась именно как предание или легенда, что в принципе снимало вопрос о необходимости приводить доказательства.

Впоследствии в СМИ неоднократно появлялись свидетельства якобы непосредственных очевидцев этого события либо людей, знавших его участников. Причем, история с иконой получала все больше порой совершенно неправдоподобных деталей.

Менялись названия икон, имена летчиков, модели самолетов. Все эти «воспоминания» не выдерживали мало-мальски серьезной критики. Наконец, никаких документальных подтверждений подготовки или проведения такого ритуала в первые полгода войны не существует. Официальная антирелигиозная политика советских властей начала меняться лишь спустя два года, когда в 1943 году Сталин провел встречу с митрополитами РПЦ.

Вердикт — это неправда.