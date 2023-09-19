На TNF заявили, что дефицит кадров в регионах России будет сохраняться

Проблему дефицита кадров в России не удастся решить в ближайшее время. Об этом заявили на Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени. Заместитель генерального директора по обучению Федерального Центра Компетенций в сфере производительности труда Ирина Жук в ходе пресс-подхода отметила, что «дефицит есть, и дефицит будет».

Начальник департамента по работе с персоналом и организационному развитию, блок разведки и добычи ПАО «Газпром нефть» Галина Голощапова добавила, что проблема кадрового голода касается не только нефтегазовых компаний, ни и всех отраслей экономики. Она подчеркнула, что трудность, с которыми сейчас сталкивается бизнес, — не только поиск персонала, но и его «удержание».

По мнению госпожи Голощаповой, сейчас бизнесу необходимо переходить к новым моделям формирования персонала, поскольку дефицит кадров — «проблема не HR, а бизнеса, и даже государства». Кроме того, она призвала нефтегазовые компании к формированию единого заказа по подготовке студентов для колледжей и университетов. «Если каждая компания будет формировать свой отдельный заказ для определенных учебных заведений, они будут вынуждены распыляться и давать некачественное образование»,— отметила Галина Голощапова.

В ПАО «Газпром нефть» отметили, что особая потребность есть в специалистах, работающих с новыми технологиями. Ирина Жук заявила, что университеты работают с направлениями искусственного интеллекта и других технологий. В то же время ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук заявил, что сейчас есть потребность не только в «новых специальностях», но и «старых».

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