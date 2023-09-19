Акции Polymetal на Мосбирже росли на 14,6% после возобновления торгов

Акции Polymetal после возобновления торгов на Мосбирже росли на 14,61%, до 637,7 руб. за бумагу. Торги были приостановлены с 29 июля до проведения перерегистрации компании в Казахстане.

Спустя пару часов акции Polymetal замедлили рост. По состоянию на 12:08 акции торговались на уровне 572,1 руб. за бумагу (+2,75%).

В мае США включили АО «Полиметалл» (российскую структура Polymetal PLC) в санкционный список. В конце того же месяца большинство (91,78%) акционеров Polymetal проголосовали за перерегистрацию компании в международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) в Казахстане. На время редомициляции торги акциями Polymetal на Московской бирже приостановили. Перерегистрация была завершена 7 августа.

Милена Костерева