Наследство запуталось в завещаниях

Вторая в мире по величине суперяхта миллиардера Олега Бурлакова стала причиной вражды наследников предпринимателя. Стоимость «Черной жемчужины» превышает $200 млн. Помимо парусника, Олегу Бурлакову принадлежали предметы искусства и недвижимость в разных странах, пишет Bloomberg. Но большая часть активов на сумму более чем в $3,5 млрд зарегистрирована на компании и трасты. Сам Олег Бурлаков умер в 2021-м из-за COVID-19, и последние несколько лет наследники предпринимателя не могут поделить его активы. Все из-за того, что в этом деле оказалось множество спорных моментов, говорят юристы. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wikipedia Фото: Wikipedia

Развестись с Олегом Бурлаковым его жена Людмила собиралась еще в 2018 году. Отдавать супруге предприниматель ничего не хотел, и тяжба затянулась. В 2019-м миллиардер пытался доказать, что его жена вместе с дочерью присвоили себе $1 млрд, которые якобы принадлежали «молчаливому» деловому партнеру, как выразился сам Бурлаков, и по совместительству его зятю Николаю Казакову.

Они вместе накопили более $2 млрд от продажи «Новоросцемента» и «Бурнефтегаза», а средства хранились на счету госпожи Бурлаковой. Правда, суд отклонил этот иск.

В 2021 году Бурлаков умер от коронавируса, оставив завещание, по которому все средства должны были перейти жене и детям. Но позже появилось другое, написанное в 2019-м в Монако от руки и никем не заверенное.

Там уже говорилось, что все должно отойти зятю Николаю Казакову и его жене Вере, сестре бизнесмена. Суд в итоге признал этот документ, рассказывала “Ъ FM” управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина:

«Была проведена почерковедческая экспертиза, правда, она была произведена по копии документа. На основании этого факта суд признал это завещание действительным и определил их доли в составе наследственного имущества, отказав дочерям в оспаривании этого документа по причине того, что он составлен в ненадлежащей форме».

Мосгорсуд в апреле 2023 года также подтвердил решение нижестоящей инстанции. Но параллельно с этим еще в 2019-м Людмила Бурлакова подала иск против него в Лондоне, в котором утверждала, что предприниматель умышленно обесценил стоимость своих активов.

А это, как выяснил Bloomberg, вторая в мире по величине яхта «Черная жемчужина», недвижимость в разных странах, в том числе квартира в Монако, цена которой около $100 млн, и произведения искусства и антиквариат тоже на $100 млн.

Как сказано в иске, Олег Бурлаков якобы взял кредиты через подставные фирмы, из-за чего стоимость активов сильно снизилась. Как отмечает директор московского офиса Tax Global Consulting Эдуарда Савуляк, расчет супруги был на то, чтобы показать — делиться нужно было по-хорошему:

«Я совершенно не удивлюсь, что на самом деле господин Бурлаков еще при жизни пытался все преподнести так, что делить, собственно, нечего. Естественно, для этого берутся какие-то огромные кредиты, этим балуются очень многие состоятельные люди.

Вопрос сейчас стоит так, что если бы супруге бизнесмена досталось все то, что должно было, то она бы и на это наследство вовсе не претендовала. Но, естественно, там намек на то, что, видимо, ей от этого наследства должно причитаться гораздо больше, чем думают ее оппоненты».

Сама Людмила Бурлакова претендует чуть более чем на $1 млрд. И здесь то, что наследниками по второму завещанию должны были стать зять предпринимателя и его сестра, может сыграть на руку супруге, говорят юристы.

Ведь требовать эти деньги, если мошеннические схемы подтвердятся, все равно она будет с них. А то, что дело рассматривается в Великобритании, упрощает процесс, заметил партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов:

«Это довольно распространенная практика в том случае, когда наследство распределено по всему миру и записано на офшорные или квазиофшорные компании, которые исторически находятся под системой общего права Великобритании.

В этой связи судиться в Лондоне довольно эффективно, потому что, получив решение, можно его довольно легко исполнить практически в любой точке мира».

Впрочем, на то, чтобы понять, насколько обоснованы претензии супруги Олега Бурлакова, может уйти не один год, говорят юристы. Так что подробности этого процесса еще всплывут в СМИ.

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Дарья Фоменко