Новую «Call of Duty» не будут продавать в РФ, если в ней будут призывы к насилию

Крупнейшие российские сети магазинов бытовой техники и электроники допустили отказ от продажи игры «Call of Duty: Modern Warfare III», если в ней будут содержаться сцены, призывающие к насилию против граждан РФ. Об этом РБК рассказал президент Русской ассоциации дистрибуторов и импортеров видеоигр Яша Хаддажи.

Русская ассоциация дистрибуторов и импортеров видеоигр была создана в мае 2023 года. В нее входят DNS, diHouse, «Бука», ЭМСИ, GamePark, «Пирамида», GameBuy, «Омегагейм» и «Ачивка». Целями организации стали поддержка легального импорта и продаж видеоигр и рекомендации по возрастным ограничениям.

Предварительное решение об отказе в продажах игры «Call of Duty: Modern Warfare III» было принято после публикации тизера. По словам Яши Хаддажи, одну из сцен видеоролика можно трактовать как призыв к насилию против российских граждан.

Антагонистом игры выступает россиянин Владимир Макаров, в тизере можно увидеть группу лиц, которые предположительно освобождают его из тюрьмы. В конце трейлера показан фрагмент, которым завершилась предыдущая часть «Call of Duty», где террористы готовятся захватить российский коммерческий самолет и получают сообщение на телефон: «No Russian». Перед началом уровня в предыдущей части «Call of Duty» выводилось предупреждение, что его содержание может быть оскорбительным для некоторых игроков и миссию можно пропустить.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили РБК, что не планируют продавать игру в магазинах сетей. Такое же решение приняли и в DNS, уточнив, что «вероятность наличия в этой игре насилия в отношении граждан России крайне высока», а значит, ее содержание может подпадать под действие ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).