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Обсерватории в Татарстане включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Астрономические обсерватории Казанского федерального университета (КФУ) включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Казанские обсерватории внесли огромный вклад в развитие оптической астрономии, астрофизики, геодезии благодаря развитому научному коллективу астрономов, работавшему в Казанском университете»,— написала федеральная чиновница в своем Telegram-канале.

По ее словам, решение о включение казанских обсерваторий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО было принято в рамках 45-й сессии организации, которая сейчас проходит в Казани. В декабре 2020 года казанские обсерватории попали в предварительный список кандидатов на включение в перечень.

Комплекс астрономических обсерваторий КФУ включает в себя городскую обсерваторию и загородную обсерваторию имени В.П. Энгельгардта. Как ранее сообщал директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов, комплекс обсерваторий несомненно относится к числу уникальных объектов мирового значения — в нем можно найти все признаки аутентичности и единообразия. Важно, что это действующие обсерватории – на астрономическом оборудовании по-прежнему ведутся научные исследования, а также обучаются студенты университета.

Александр Кислов

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