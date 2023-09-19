Земля казенная

Управление Росимущества в Пермском крае обратилось с иском к депутату Законодательного собрания Прикамья Николаю Благову. Истец требует с господина Благова 66,3 тыс. руб. долга по договору аренды земельного участка площадью 78 га. Также теруправление настаивает, что договор должен быть расторгнут. Участок находится в Свердловском районе Перми рядом с Восточным обходом города, ранее входил в состав имущества учхоза «Липовая гора», относится к зоне рекреационно-ландшафтных территорий. Соседние участки принадлежат структурам господина Благова, сейчас он добивается смены их зонирования, что позволит застраивать территорию. Николай Благов сказал, что ничего не знает об иске Рос­имущества. Эксперты говорят, что просрочка платежей является основанием для расторжения договора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Исковое заявление Рос­имущества к индивидуальному предпринимателю Николаю Благову было зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края 31 августа. Как следует из документов, иск был направлен по подсудности из Сверд­ловского райсуда Перми. В определении районного суда говорится, что господин Благов в 2019 году арендовал у истца земельный участок площадью свыше 78 га. Росимущество требует взыскать с Николая Благова 66,3 тыс. руб. долга по платежам за аренду, а также признать договор аренды расторгнутым. Свердловский райсуд Перми решил, что поскольку иск направлен господину Благову как индивидуальному предпринимателю, его должен рассматривать арбитраж. Также в определении отмечается, что участок, за который взыскивается аренд­ная плата, используется им не в личных, а в предпринимательских целях.

По данным «Ъ-Прикамье», ранее участок земли, который сейчас находится в аренде у Николая Благова, входил в состав имущественного комплекса ФГУП «Учебно-опытное хозяйство „Липовая гора“». В 2017 году предприятие вошло в процедуру банкротства, его имущество было распродано, основную часть активов выкупили предприниматель Наталья Носова, а также структуры, близкие к Николаю Благову. Тогда собеседники «Ъ-Прикамье» предполагали, что господин Благов намерен перепродать данное имущество. Причем источники не скрывали, что купленная предпринимателем недвижимость никакой ценности не имеет, а земельные участки можно использовать под застройку.

Участок, который фигурирует в материалах дела, относится к зоне разрешенного использования Р-2 (рекреационно-ландшафт­ная территория). Согласно правилам землепользования и застройки, в этой зоне невозможно жилищное строительство. Правила разрешают возведение там санаториев, баз и домов отдыха, гостевых домов, гостиниц и кемпингов. Высотность зданий ограничивается 10,5 м, при этом площадь застройки не может превышать 10% от площади участка. Ранее Николай Благов попросил комиссию по землепользованию и застройке сменить зонирование соседних участков общей площадью 19,2 га с рекреационного назначения на индивидуальную жилую застройку (зона Ж-4). Взамен он обещал передать 20% площади участков администрации Перми для обеспечения землей многодетных семей.

Николай Благов уже вступал в споры с Росимуществом из-за арендных платежей за участки. В 2021 году теруправление обратилось в Мотовилихинский райсуд Перми с иском о взыскании 77,6 тыс. руб. Эти деньги, как следует из документов, гос­подин Благов задолжал за почти двухмесячную аренду пяти участков. В итоге задолженность была погашена еще до вынесения судебного решения, а с Николая Благова было взыскано только 10 тыс. руб. пени. При этом гос­подин Благов уже несколько лет официально является самым состоятельным депутатом Законодательного собрания региона. Согласно декларации за 2021 год, доход Николая Благова превысил 592 млн руб. За 2022 год декларации депутатов не публиковались.

В беседе с «Ъ-Прикамье» Николай Благов пояснил, что о новом иске Росимущества он слышит в первый раз. «Будем смотреть, разбираться с юристами»,— пояс­нил господин Благов.

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева отмечает, что наличие про­сроченной задолженности по уплате арендных платежей, как правило, определяется арендодателем как основание для досрочного расторжения договора. По ее словам, это предусмотрено ГК РФ. «Если арендатор действительно допускал просрочки при оплате аренд­ных платежей, то договор будет расторгнут по требованию Росимущества. Практика расторжения договора аренды при наличии задолженности по арендным платежам является достаточно распространенной»,— пояс­нила эксперт.

Дмитрий Астахов