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Усталость пилотов подвела самолет

Завершено расследование падения Ан-28 в болото в Томской области

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование обстоятельств аварии с самолетом Ан-28 в Томской области летом 2021 года. Тогда пилоты экстренно посадили воздушное судно с двумя заглохшими двигателями на болото, все 18 человек, находившиеся на борту, остались живы. В отчете МАК указывается, что двигатели самолета остановились после того, как они обледенели — в тот момент полет проходил с выключенной противообледенительной системой. В Следственном комитете считают, что противообледенительная система двигателей своевременно не была включена из-за невнимательности летчиков, вызванной усталостью. За сутки это был десятый полет, выполненный этим экипажем.

Фото: СК РФ

Фото: СК РФ

МАК завершил техническое расследование катастрофы с самолетом Ан-28 (RA-28728), произошедшей 16 июля 2021 года в Томской области. Воздушное судно, принадлежавшее авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («СиЛА»), в 8:50 вылетело с площадки «Кедровый» и взяло курс на Томск. На его борту находились 18 человек, включая трех членов экипажа, и 118 кг багажа. Примерно через 10 минут полета на высоте 3100 м и скорости 210 км/ч у самолета один за другим остановились оба двигателя, он начал постепенно терять высоту. На высоте около 2500 м авиаторы несколько раз пытались завести двигатели, но безуспешно. «По достижении высоты 300 м было принято решение о прекращение запусков. Подошедшему к кабине экипажа авиатехнику, летевшему с пассажирами, доложил, что предстоит вынужденная посадка. Второму пилоту дал указания на поиск площадки для вынужденной посадки»,— написал в последующем в своей объяснительной командир воздушного судна.

При снижении самолет «срезал» верхушки деревьев. Задев передней стойкой шасси болотную кочку, Ан-28 перевернулся через нос, упав вверх колесами. Жесткое приземление обошлось без жертв. За исключением несовершеннолетнего ребенка и командира воздушного судна, сломавшего лодыжку, никто не пострадал. Воздушное судно, выпущенное в январе 1990 года заводом PZL Mielec (Польша), получило значительные повреждения. Носовая часть фюзеляжа Ан-28 и обтекатели шасси были разрушены. Хвост имел повреждения стабилизатора, килей, рулей высоты и направления, на обоих крыльях были сломаны элероны.

На поиск самолета, который не вышел на связь, бросили значительные силы. В 11:34 экипаж вертолета Ми-8 обнаружил севернее квадрата поиска дым от костра. К тому времени спасшиеся успели разбить лагерь, полагая, что их поиски могут затянуться. Поскольку спасательный вертолет не мог сесть из-за болотистой местности, людей подняли на его борт при помощи специального оборудования.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба).

Техническое расследование инцидента организовал МАК. В отчете указывается, что прогноз погоды не препятствовал вылету самолета. Вместе с тем он предусматривал кучево-дождевые облака, нижний край которых располагается на высоте 600 м, верхний — выше 3000 м (полет планировалось выполнять на высоте 3350 м). Остановка двигателей, говорится в отчете специалистов, «произошла при выполнении полета в условиях обледенения с выключенной противообледенительной системой». «Выявленные при осмотре двигателей повреждения лопаток входных направляющих аппаратов и лопаток первых ступеней компрессоров являются следствием схода одномоментно большого количества массы льда в проточную часть двигателя»,— установили в МАК.

В управлении СКР ранее заявляли, что противообледенительная система двигателей своевременно не была включена из-за невнимательности летчиков в силу усталости. «Экипаж жалоб на состояние здоровья не предъявлял. В то же время за менее чем 24 часа это был уже десятый полет, который выполнялся данным экипажем. При планировании рейсов в указанный период был существенно нарушен режим труда и отдыха. Наиболее вероятно, члены экипажа испытывали утомление»,— считают в МАК. Там отметили, что ведомственный приказ дает право летчику отказаться выполнять полет, когда он сильно утомлен, но члены экипажа Ан-28 этим правом не воспользовались. Кроме того, большинство полетов проходили на высотах более 3000 м, при этом авиаторы кислородное оборудование не использовали. Данный факт, полагают в МАК, мог приводить к гипоксиии и способствовать дополнительному снижению работоспособности на фоне утомления.

В ближайшее время отчет МАК поступит в правоохранительные органы. Летом прошлого года следователи, работающие по делу, рассказали, что предъявили обвинение пилоту, посадившему самолет Ан-28. Командир воздушного суда закончил высшее военное авиационное училище летчиков. С 1988-го по 1991 год проходил службу в Вооруженных силах СССР, летал на самолетах Як-52, Л-29, Миг-21. В последующем он работал в авиационно-спортивном клубе РОСТО, гражданской авиации. В общей сложности пилот налетал свыше 7,9 тыс. часов.

Константин Воронов

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