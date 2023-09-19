Коммунист начал вторую пятилетку

Коммунист Валентин Коновалов вступил в должность главы Хакасии, открыв второй пятилетний срок своего руководства республикой. На этот раз, в отличие от 2018 года, его инаугурацию посетил сибирский полпред президента Анатолий Серышев. Он заявил о том, что развитие возможно, только «когда мы способны садиться за стол переговоров», и попросил избранного главу Хакасии учесть предложения, прозвучавшие в ходе избирательной кампании. Сам руководитель региона в своей речи заявил о необходимости объединения всех политических сил для реализации принятой его правительством Стратегии развития республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Хакасии Валентин Коновалов в своем выступлении на церемонии инаугурации сделал акцент на необходимости объединения политических сил для развития региона

Фото: Правительство Республики Хакасия Глава Хакасии Валентин Коновалов в своем выступлении на церемонии инаугурации сделал акцент на необходимости объединения политических сил для развития региона

Фото: Правительство Республики Хакасия

Церемония вступления Валентина Коновалова в должность прошла в Русском академическом театре драмы им. Лермонтова. Она состоялась спустя неделю после выборов главы Хакасии, на которых кандидат от КПРФ набрал 63,14% голосов при явке 39,54%. За него проголосовало 98,28 тыс. избирателей, что больше, чем в первом туре аналогичных выборов 2018 года (77,55 тыс.), но меньше, чем во втором (101,41 тыс.).

Его основным соперником на этот раз считался депутат Госдумы РФ, лидер единороссов республики Сергей Сокол. Но в начале сентября, вскоре после госпитализации в московский госпиталь им. Вишневского, он снялся с выборов, сославшись на здоровье (в ходе инаугурации он находился в зале). При этом «Единая Россия» (ЕР) взяла под контроль верховный совет (ВС) Хакасии, в котором получила 34 места из 50.

В инаугурации 2023 года, в отличие от церемонии 2018 года, принял участие полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Пять лет назад на тот момент полпреда Сергея Меняйло не дождались в Абакане, а в аппарате полпреда сослались на то, что телеграмма от избранного главы республики с приглашением пришла слишком поздно. На этот раз Анатолий Серышев, сменивший господина Меняйло в 2021 году, прибыл в столицу Хакасии, причем для этого ему пришлось совершить непростую поездку, так как еще в первой половине дня 18 сентября он участвовал в инаугурации губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Барнауле.

«Результат выборов — это мнение людей, которые уверенно сказали, что они вам верят, что они планы ваши поддерживают по развитию республики»,— оценил итоги выборов господин Серышев. При этом полпред заметил, что «очень важно нам с вами учиться у президента Российской Федерации терпению, работе вдолгую, понимая, что мы все с вами, по большому счету, одной крови — мы великий народ России». Анатолий Серышев выразил уверенность в том, что движение вперед возможно только в том случае, «когда мы способны садиться за стол переговоров».

Продолжая эту мысль, полпред посоветовал господину Коновалову «подойти к вещам разумно» и использовать в своей дальнейшей работе предложения, которые прозвучали в рамках избирательной кампании, учесть наказы «отдельных групп населения». В том числе касающиеся стратегии развития Хакасии. 31 августа господин Сокол сообщал о том, что правительство России поддержало стратегию развития Хакасии, разработанную его командой вместе с жителями республики, и она будет синхронизирована с федеральными проектами, госпрограммами и нацпроектами.

«Вам удалось за два года удвоить доходную часть бюджета Республики Хакасия и расходную часть. Такого примера в стране нет»,— обратился к Валентину Коновалову выступивший затем спикер предыдущего созыва ВС Владимир Штыгашев. Как сообщал „Ъ-Сибирь“, незадолго до выборов он вышел из рядов ЕР и оказался на второй строке партсписка кандидатов КПРФ в новый состав парламента. При этом господин Штыгашев, дважды тепло обнявшийся с Валентином Коноваловым, призвал главу республики не обольщаться и не думать, что удалось «держать бога за бороду». 83-летний ветеран местной политической сцены, возглавлявший ВС с начала 1990-х годов, напомнил о до сих пор нерешенных в регионе проблемах с экологией и ростом зарплат.

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин со сцены театра передал Валентину Коновалову приветственный адрес от Геннадия Зюганова. В нем лидер партии пообещал всестороннюю помощь со стороны Компартии. В прозвучавшем затем из уст архиепископа Абаканского и Хакасского Ионафана послании патриарха Московского и всея Руси Кирилла содержалось пожелание «щедрой помощи Божьей».

«За прошедшую пятилетку честным, усердным трудом мы смогли вывести Хакасию из кризиса. Это наша общая работа правительства республики, ВС, наших муниципальных образований и каждого жителя Хакасии»,— заявил в своем выступлении сам Валентин Коновалов. Он также сделал акцент на необходимости объединения политических сил для развития Хакасии.

При этом глава республики не поддержал идею корректировки стратегии развития республики до 2030 года, которая была принята под его руководством в 2020 году. Документ, напомнил Валентин Коновалов, был поддержан всеми парламентскими фракциями и стал «примером командной работы разных партий, примером эффективного взаимодействия всех уровней публичной власти республики и федерации».

Как сообщили в пресс-службе правительства Хакасии, согласно законодательству, после инаугурации главы кабмин республики сложил полномочия, но продолжит выполнять свои функции до формирования нового состава.

Валерий Лавский