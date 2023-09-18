«Обслуживание газового оборудования — это ключевой элемент безопасности»

В Подмосковье довольно скоро стартует отопительный сезон. Как к нему подготовиться жителям газифицированных домов. И меняются ли правила обслуживания газового оборудования в квартирах? Об этом в программе «Цели и средства» Дарья Надина побеседовала с генеральным директором АО «Мособлгаз» Игорем Барановым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Мособлгаза» Фото: Пресс-служба «Мособлгаза»

— С 1 января меняется федеральное законодательство по обеспечению техобслуживания газового оборудования в многоквартирных домах — им теперь будет заниматься единая газоснабжающая организация. С чем это связано и что принципиально поменяется для подмосковных жителей?

— Действительно, с Нового года обслуживание газового оборудования в многоквартирных и индивидуальных домах частного сектора будут выполнять газораспределительные организации. В Московской области — «Мособлгаз», в Москве — «Мосгаз». При этом в силе остается необходимость раз в год обслуживать газовое оборудование — это ключевой элемент безопасности.

Раньше эту услугу оказывали сотни компаний по стране, не всегда качественно. Теперь же это будут делать государственные газораспределительные организации. Соответственно, мы до конца года опубликуем график обслуживания всех 2 млн квартир в Подмосковье. Газовики узнаваемые, они все работают в спецодежде. Есть четкий стандарт работы и гарантия качества. Поэтому, конечно, мы рассчитываем, что уровень обслуживания, уровень безопасности в Подмосковье в частности и по всей стране в целом поднимется.

— Совсем скоро начнется отопительный сезон. Как жителям газифицированных квартир и домов следует к нему подготовиться?

— Опять же, базовый момент — нужно обслуживать газовое оборудование. Если жители в течение последнего года не делали этого, то, конечно, нужно его обслужить силами газораспределительных организаций. Это главный залог безопасности. На что рекомендуем обращать внимание? В первую очередь на дымоходы и вентиляционные каналы. Зачастую они закрываются принудительно, поэтому нужно управляющей компании подсказать проверить их, а также убедиться, что газовое оборудование не используется детьми не по назначению. А непосредственно во время отопительного сезона газовыми плитами точно топиться не надо, потому что это очень небезопасно.

— А нужно ли устанавливать какое-то специальное оборудование в доме или в квартире?

— Современное газовое оборудование снабжено системами безопасности. Вместе с тем в скором времени дополнительные меры безопасности станут обязательными. Уже сейчас мы при новой газификации в домах предлагаем устанавливать датчики контроля загазованности, которые при минимальной утечке подают звуковой сигнал. Соответственно, житель понимает, что есть опасность, набирает 104 или 112, вызывает газовую службу, и мы реагируем. А в Подмосковье мы заканчиваем пилотирование проекта: газовые датчики завязаны автоматически на нашу диспетчерскую службу. Таким образом, даже если человека не будет дома, и он не услышит сигнал, мы его увидим и среагируем.

— А где можно их купить?

— Такие сигнализаторы можно приобрести на сайте «Мособлгаза», цена — от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб., а также на любых других сайтах. Это датчики отечественного производства, они широко представлены. Поэтому дефицита этих товаров нет. Самое главное, чтобы жители газифицированных домов и квартир поняли, насколько это важно.