«Надежды превышают ожидания»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об успехах галереи и выставочных проектах Ростана Тавасиева, которые представлены в новом пространстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Выставка Ростана Тавасиева Фото: Выставка Ростана Тавасиева

Год назад в Бобровом переулке на Сретенке открылась новая галерея. Небольшая, камерная Sistema, названная латинскими буквами, апеллируя к учредителю и имея в руководителях недавнюю выпускницу парижской Сорбонны Анастасию Волкову.

Тогда в разговоре со мной Анастасия была полна надежд, вернувшись в Москву из парижского арт-мира, развивать на родине выставочный и образовательный процесс. Сейчас видно, что ее надежды не просто оправдываются, но даже и превышают ожидания, как говорит сама Анастасия Волкова:

«Помимо того, что мы открываем новое здание, мы отмечаем практически год нашей галерее. За это время удалось достигнуть даже большего, чем планировали, потому что все-таки мы провели 12 выставок, но достаточно быстро мы решили масштабировать проект и начали работы по присоединению соседнего пространства, которое так же является не окончанием, но всего очередной главой на пути создания нашего большого проекта».

Новое, довольно обширное пространство, которое недавно присоединилось к старому зданию, открылось выставочными проектами Ростана Тавасиева «Астероиды и кометы» и «Планетарные туманности». Ростан, известный созданием собственного стиля, который он называет «бегемотопись» (живопись мягкими игрушками-бегемотиками), в этих проектах предстает в другой ипостаси – «космического художника», который рисует планетами и туманностями.

Проект грандиозный и достоин отдельного рассказа. А Sistema Gallery, значительно расширив свои выставочные площади, презентовала также планы присоединения третьего здания внутреннего дворика, где расположатся мастерские арт-резиденции для молодых художников. И это еще не конец художественной экспансии.