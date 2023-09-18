Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Надежды превышают ожидания»

Дмитрий Буткевич — о Sistema Gallery

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об успехах галереи и выставочных проектах Ростана Тавасиева, которые представлены в новом пространстве.

Фото: Выставка Ростана Тавасиева

Фото: Выставка Ростана Тавасиева

Год назад в Бобровом переулке на Сретенке открылась новая галерея. Небольшая, камерная Sistema, названная латинскими буквами, апеллируя к учредителю и имея в руководителях недавнюю выпускницу парижской Сорбонны Анастасию Волкову.

Тогда в разговоре со мной Анастасия была полна надежд, вернувшись в Москву из парижского арт-мира, развивать на родине выставочный и образовательный процесс. Сейчас видно, что ее надежды не просто оправдываются, но даже и превышают ожидания, как говорит сама Анастасия Волкова:

«Помимо того, что мы открываем новое здание, мы отмечаем практически год нашей галерее. За это время удалось достигнуть даже большего, чем планировали, потому что все-таки мы провели 12 выставок, но достаточно быстро мы решили масштабировать проект и начали работы по присоединению соседнего пространства, которое так же является не окончанием, но всего очередной главой на пути создания нашего большого проекта».

Новое, довольно обширное пространство, которое недавно присоединилось к старому зданию, открылось выставочными проектами Ростана Тавасиева «Астероиды и кометы» и «Планетарные туманности». Ростан, известный созданием собственного стиля, который он называет «бегемотопись» (живопись мягкими игрушками-бегемотиками), в этих проектах предстает в другой ипостаси – «космического художника», который рисует планетами и туманностями.

Проект грандиозный и достоин отдельного рассказа. А Sistema Gallery, значительно расширив свои выставочные площади, презентовала также планы присоединения третьего здания внутреннего дворика, где расположатся мастерские арт-резиденции для молодых художников. И это еще не конец художественной экспансии.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...