Иммерсивность для клиентов

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна запускают стартап нового VR-приложения для дизайнеров. Проект носит название «Иммерсивный взгляд». Главным преимуществом сервиса является то, что дизайнеру при представлении работы заказчику больше не нужно тратить уйму времени на рендер для внесения изменения в дизайн-проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Теперь после презентации клиент может попросить внести корректировки и увидеть итог практически сразу после определенных манипуляций дизайнера в приложении. До этого коммуникация с заказчиком в процессе внесения корректировок могла занимать сутки и более, так как рендер — финальный этап визуализации объекта, на котором он приобретает конечный вид, занимал большую часть времени дизайнера.

Основа стартапа — VR- и ПК-приложение для визуализации проектов дизайнеров с функцией динамического изменения окружения. Работает на базе программы с открытым исходным кодом Unreal Engine и разрабатывается под наиболее распространенные VR-шлемы.

«3D-дизайнеры одежды и интерьеров хотят представлять заказчикам свои работы с наибольшей иммерсивностью (погружением и эмоциональной вовлеченностью) для получения быстрой обратной связи по проекту и повышения уверенности заказчика в качестве проекта»,— объясняет проблему один из лидеров стартапа, студентка кафедры дизайна пространственной среды СПбГУПТД Екатерина Головко.

На сегодняшний день стартап активно разрабатывает бизнес-стратегии сотрудничества со студиями дизайна и застройщиками для дальнейшего вывода стабильной версии VR-приложения «Иммерсивный взгляд» на рынок для интерактивной демонстрации в виртуальной среде 3D-объектов.

«После завершения разработки “Иммерсивный взгляд” будет представлять собой полноценное VR- и ПК-приложение для дизайнеров интерьеров и застройщиков. Мы планируем также внедрять приложение в профессиональную подготовку дизайнеров по профильным направлениям на кафедрах Университета промышленных технологий и дизайна»,— рассказывает студент кафедры информационных и управляющих систем СПбГУПТД Илья Критский.

Подготовлено при поддержке Минобрнауки.