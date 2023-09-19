Форум суверенных технологий

С 18 по 21 сентября в Тюменском технопарке пройдет Промышленно-энергетический форум TNF. Параллельно с ним на площадке состоится выставка TNF EXPO. Несмотря на наличие самостоятельных деловых программ, оба мероприятия объединят темы технологического суверенитета России и импортозамещения, а особое внимание будет уделено IT-сектору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В деловой программе TNF-2023 будет уделено большое внимание вопросам IT - треть участников будет из этого сектора

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ В деловой программе TNF-2023 будет уделено большое внимание вопросам IT - треть участников будет из этого сектора

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Изначально, с 2010 года, Промышленно-энергетический форум TNF проводился в качестве конгрессного мероприятия нефтегазовой тематики под названием «НефтьГазТЭК». В 2016 году мероприятие было переименовано в Тюменский нефтегазовый форум (TNF) и за годы работы стало одним из крупнейших отраслевых событий в России. В 2022 году TNF получил федеральный статус, что позволило охватить более широкий перечень профильных тем и актуальных вопросов, поскольку поднимаемые вопросы интересны не только для Тюменского региона и Западной Сибири, но и специалистам всей России и зарубежья. Федеральный статус, отмеченный официально, показал признание значимости мероприятия на высшем уровне. В прошлом году TNF посетили рекордные 8,9 тыс. человек, было подписано 20 соглашений, а Тюменская область за время работы площадки заключила сделки на общую сумму более 15 млрд руб.

При этом темы предстоящего форума были намечены еще год назад. Так, на TNF-2022 зампред правительства России — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отмечал, что технологическая независимость страны по нефтегазовому машиностроению составила 60% и выросла на 20% с 2014 года, когда против России были введены первые санкции. «Работа еще предстоит большая. Мы рассчитываем где-то к 2025 году выйти на параметры ближе к 80%»,— заявил тогда господин Мантуров.

В этом году организаторы ожидают порядка 10 тыс. участников и гостей форума, среди которых появятся делегации из Китая, Белоруссии, Узбекистана, Пакистана и других стран. Примерно треть участников — IT-компании. Общая площадь территории форума составит почти 8 тыс. кв.м.

Цифры из нефти

В деловую программу Промышленно-энергетического форума TNF-2023 будет включено более 60 мероприятий. Несмотря на то, что у каждого дня есть своя центральная тема, вопросам цифровизации уделено особое внимание: для них не только выделен отдельный день, но связанные с ними сессии будут проходить почти ежедневно, при этом многие посвящены разработке отечественных продуктов и противостоянию усилившимся хакерским атакам. На форум также вернутся введенные в 2022 году форматы. Среди них «О чем спорят CDO, CDTO и все, кто продолжает делать ЭТО. Экспорт российских технологий и оборудования для нефтегазовых компаний» и саммит HR-директоров ТЭК «Люди — это энергия!», который ранее назывался «Люди — новая нефть». Как и всегда, в рамках форума пройдут дни поставщика и технологические дни при участии СИБУРа, НОВАТЭКа, «Роснефти», «Сургутнефтегаза», ЛУКОЙЛа.

Нововведением TNF-2023 станет «нулевой день» форума — 18 сентября. Акцент программы будет сделан на мероприятиях для молодежи и с ее участием. «Нулевой день» начнется с парада молодых специалистов, посвященного 70-летию открытия Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Шествие пройдет до шатра TNF EXPO, где состоится торжественное открытие форума и тематической выставки об истории освоения недр Югры и Ямала. Напутствия новому поколению нефтяников дадут ветераны отрасли — ученый, академик РАН Алексей Конторович, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, экс-министр топлива и энергетики РФ Юрий Шафраник. Наряду с молодежным треком в программу включены дискуссионная сессия о развитии промышленного туризма и презентация продуктов креативных индустрий для предприятий энергетического сектора.

В первый день TNF, 19 сентября, внимание будет уделено технологиям и оборудованию для разведки и добычи. В мероприятиях деловой программы примут участие спикеры от «Газпромнефти», «Роснефти», «КогалымНИПИнефти», «Транснефти», ЛУКОЙЛа, «Татнефти», «Башнефти» и других. На сессиях поднимут вопросы о подходах в строительстве месторождений, технологиях бурения и закачивания скважин, реверс-инжиниринге. Кроме того, будут обсуждаться снижение производственной опасности для людей и среды, а также вопросы кадровой политики — в рамках одного из HR-саммитов примет участие российский космонавт Александр Мисуркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Традиционнно, в TNF примут участие первые лица ведущих компаний нефтегазовой отрасли

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Традиционнно, в TNF примут участие первые лица ведущих компаний нефтегазовой отрасли

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Второй день, 20 сентября, предназначен для поиска решений вопросов стратегического развития отрасли. Его посетят политики регионального и государственного уровней. Ожидается, что спикерами и участниками станут министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, зампредседателя правительства РФ Александр Новак, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор ХМАО Наталья Комарова, замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Заренин, замминистра торговли и промышленности РФ Василий Шпак и многие другие. Также участие примут главные лица компаний СИБУРа, ЛУКОЙЛа, «Татнефти», «РуссНефти», «Северстали», «Трансмашхолдинга», ЯТЭКа, НОВАТЭКа и иных отраслевых предприятий. Эксперты будут разговаривать о поддержке спроса на российскую продукцию для ТЭК, нормализации ВЭД в дружественных странах, технологическом суверенитете и диверсификации рынков сбыта российского СПГ. Кроме того, во второй день состоится заседание координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования при правительственной комиссии по импортозамещению.

Акцентом последнего дня TNF станет цифровизация. Специалисты IT-области примут участие в сессиях «Цифровой двойник месторождения и актива: платформенный подход к данным», «Open Source в нефтегазе — светлое будущее или тупик?», «Замена действующих IT-систем». В последней одним из спикеров выступит гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. В качестве завершения дня для участников форума и заслуженных работников отрасли с концертными программами выступят Григорий Лепс и группа «Любэ».

Выставка с заменой

Параллельно с Промышленно-энергетическим форумом на площадке Тюменского технопарка пройдет выставка TNF EXPO. В прошлом году ее статус, как и статус форума, вырос — у выставки появилось собственное название и деловая программа. Поэтому помимо стендов, на которых будут представлены инновационные и проверенные временем и рынком разработки для нефтегазовой отрасли, на площадке будет своя деловая программа, в которую вошли биржи контактов инвестиционного блока правительства Тюменской области, нефтегазовых компаний Республики Узбекистан и ПАО «Сибур Холдинг». Посетить их смогут все гости выставки по предварительной регистрации. Работу выставка TNF EXPO начнет 18 сентября.

Площадь выставочного павильона превысила 3тыс. кв.м., при этом компании выкупили все вакантные помещения. Самые большие из них займут стенды Нефтегазового кластера (138 кв.м) и концерна ВКО «Алмаз-Антей» (80 кв.м). Свои разработки представит единый оператор проектов малотоннажного производства сжиженного природного газа «Газпром» — «Газпром СПГ Технологии», а также единственный в РФ производитель шипов противоскольжения различного назначения — компания «Теком». Не обойдется и без представления отечественных цифровых технологий — на выставке будет стенд компании Positive Technologies, одного из ведущих игроков в сфере кибербезопасности страны.

Крупнейшие экспозиции расположатся на улице. Например, на открытой уличной экспозиции «ЕТС Трейд» представит первый в России полноприводный самосвал Sitrak C7H, который построен в тесном сотрудничестве с немецким автозаводом MAN и имеет многие идентичные западным компоненты.

Ирина Пичурина