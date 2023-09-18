Продажи авто заблудились в методиках

В августе авторынок Петербурга продолжил рост: количество регистраций транспортных средств увеличилось в 3,3 раза по сравнению с результатом августом прошлого года. Почти на 11% вырос региональный рынок и по сравнению с данными по регистрациям и за июль. Но по другой методике, основанной на контрактации в дилерских центрах, продажи в августе «просели» на 15% к итогам предыдущего месяца. Эксперты считают, что ситуация говорит об отложенном спросе, и в дальнейшем рост продаж продолжится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 8 месяцев 2023 года в Санкт-Петербурге, по итогам новых регистраций, было продано 32214 легковых автомобилей против 24792 единиц за аналогичный период 2022 года – почти на 30% больше

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ За 8 месяцев 2023 года в Санкт-Петербурге, по итогам новых регистраций, было продано 32214 легковых автомобилей против 24792 единиц за аналогичный период 2022 года – почти на 30% больше

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В августе 2023 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 5817 новых легковых автомобилей — в 3,3 раза больше, чем в августе прошлого года (1752 единицы), сообщили «Ъ-СПб» в «Автостат Инфо». Это также на 10,8% больше, чем в июле с 5249 регистрациями. В структуре продаж увеличилась по сравнению с августом прошлого года доля иномарок: с 71,7 до 85,3% (4962 автомобиля), в натуральном выражении рост регистраций автомашин иностранного производства увеличился в 3,9 раза. Российских автомобилей было продано 855 штук — на 72% больше, чем в августе 2022 года.

За восемь месяцев 2023 года в Санкт-Петербурге по итогам новых регистраций было продано 32 214 легковых автомобилей против 24 792 единиц за аналогичный период 2022 года — почти на 30% больше. В структуре городских продаж за восемь месяцев иномарки составили 81,6% (26 274 единицы), автомобили российского производства — 18,4% (5940 единиц). Динамика продаж в городе отличается от общероссийских темпов: в целом по стране количество регистраций новых автомобилей выросло за тот же период на 43%.

Заместитель генерального директора «АСМ-холдинга» Александр Ковригин объясняет высокие темпы роста низкой базой продаж прошлого года, отмечая, что дальнейшая динамика рынка будет зависеть от покупательной способности населения и темпа роста цен на автомобили.

Среди марок на региональном рынке лидерство перешло от российской Lada, до недавнего времени возглавлявшей топ-3, к китайской Chery с долей регионального рынка в 13% в августе, на втором месте — Haval с 12,7%. Lada стала лишь третьей, доля марки на региональном рынке продаж снизилась с 26,6% в августе 2022 года до 12,4% в августе текущего года. Среди моделей в августе, как и в предыдущие месяцы, лидировала Chery Tiggo 7 Pro, продажи этой модели выросли в 26,9 раза по сравнению с августом прошлого года. Самая популярная среди российских моделей — Lada Granta 2190 — занимает пятое место в рейтинге за месяц: ее продажи выросли лишь на 14,5%, до 174 единиц.

Вторичные регистрации легковых автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге в августе 2023 года составили 16 901 машину: на 4,9% меньше, чем в августе прошлого года (17 765 авто). В топ-3 среди марок лидером остается Lada с 1420 автомобилями, на втором и третьем месте — Kia и Volkswagen. Среди моделей лидером месячных продаж стал Volkswagen Polo, второе место у Kia Rio, третье занимает Hyundai Solaris. В январе — августе перерегистрации легковых авто с пробегом в Санкт-Петербурге составили 124 054 единицы, рост по сравнению с итогами восьми месяцев прошлого года составил 15,9%.

При этом в ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и в сети дилерских центров «Прагматика», опираясь на индекс контрактования, рассчитанный на основе числа заключенных и расторгнутых договоров в центрах продажи автомобилей, утверждают, что в Петербурге продажи новых автомобилей в августе снизились на 15% по сравнению с показателем за июль 2023 года. В сентябре также прогнозируется снижение на 5–10% к августу. По словам директора по развитию дилерских центров «Прагматики» Александра Шапринского, снижение интереса покупателей объясняется отпускным сезоном и началом учебного года. Кроме того, уменьшение количества сделок объясняется высокой базой продаж в июле, когда покупатели стремились приобрести автомобили по прежним ценам на фоне ослабления рубля, прогнозируемого изменения ключевой ставки и повышения утилизационного сбора.

Вячеслав Калашников