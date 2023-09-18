«Энерго» подключится к Еревану

На фоне отъезда части платежеспособных клиентов у российских медицинских компаний растет интерес к развитию за рубежом. Так, сеть клиник «Энерго» откроет в Армении диагностический центр стоимостью более $3 млн. В перспективе петербургский оператор может расширить бизнес в стране и далее выйти в ОАЭ. В связи с релокацией спрос на медицинские услуги на внешних рынках растет, но конкуренция может затруднить возврат инвестиций, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель совета директоров и совладелец ГК «Энерго» Азат Григорьян также рассматривает выход сети на рынок ОАЭ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель совета директоров и совладелец ГК «Энерго» Азат Григорьян также рассматривает выход сети на рынок ОАЭ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Об открытии сетью «Энерго» клиники в Ереване стало известно из размещенной вакансии на портале SuperJob. Филиал в Армении будет расположен на улице Алабяна в районе Ачапняк и начнет работу в ноябре. Это будет диагностический центр, где можно будет сделать МРТ, КТ и УЗИ, сообщил «Ъ-СПб» председатель совета директоров и совладелец ГК «Энерго» Азат Григорьян. Площадь клиники составит 750 кв. м, инвестиции в проект превысят $3 млн (290 млн рублей по текущему курсу), уточнил он.

Сеть «Энерго» включает три клиники в Санкт-Петербурге и является частью одноименной группы компаний. Кроме медицинского бизнеса, в ее состав входит дистрибутор продуктов питания «Торговый дом "Энерго"» и интернет-магазин Helptomama. Также ГК «Энерго» управляет офисной и складской недвижимостью и предоставляет логистические услуги.

Как пояснил «Ъ-СПб» господин Григорьян, цены на медицинские услуги в Ереване выше, чем в Санкт-Петербурге. В рамках Евразийского экономического сообщества действует упрощенная процедура перевода денежных средств, а врачи могут устроиться на работу в Армении по российскому диплому, добавляет он. При положительных результатах в стране также откроется многопрофильная клиника со стационаром, говорит предприниматель. В дополнение к этому в «Энерго» рассматривают возможность работы на рынке ОАЭ. В этой стране дорогостоящие медицинские услуги и там живет большое количество выходцев из постсоветских стран, объясняет господин Григорьян.

Релокация значительного числа платежеспособных россиян привела к росту спроса на медицинские услуги в Армении, который пока не удовлетворен, отмечает глава Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин. В 2022 году в страну переехало около 110 тыс. человек из России, сообщил «Ведомостям» министр экономики Армении Ваган Керобян. При этом на рынке Петербурга сокращаются возможности для развития из-за снижения доходов населения, констатирует управляющий партнер Euromed Group Александр Абдин. По данным Business Stat, в 2022 году объем российского рынка медицинских услуг сократился на 6% к предыдущему году, до 2,2 млрд приемов.

У сетей с выстроенной системой качества медицинских услуг и высоким уровнем доверия к бренду есть возможность занять свою нишу в Армении, уверен господин Солонин. По его словам, наличие филиала в стране позволит улучшить логистические цепочки поставок оборудования и расходных материалов.

Решение о выходе в Армению скорее выглядит реакцией на текущую ситуацию, чем продуманной стратегией, полагает председатель правления Медицинского института им. С. М. Березина (МИБС) Аркадий Столпнер. Это небольшой рынок с населением 2,5 млн человек, где наблюдается высокая конкуренция и непонятно, что уникального сможет предложить «Энерго», указывает он. В Ереване платежеспособность населения ниже, чем в Петербурге, а ставка на «цифровых кочевников» выглядит ненадежной, поскольку они не привыкли подолгу задерживаться на одном месте, предупреждает господин Абдин.

Развитием на зарубежных рынках сейчас интересуется большое количество российских медицинских клиник, поскольку релоканты из Москвы и Санкт-Петербурга привыкли к определенному уровню сервиса, подчеркивает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Возможности открытия объектов в странах СНГ, в Сербии и ОАЭ сейчас изучает ГК «Медси», а сеть клиник «Чайка» в мае запустила филиал в Грузии и планирует работать в Армении. В ОАЭ также есть потенциал для развития: проживающая в стране русскоязычная аудитория недостаточно хорошо знает английский язык, чтобы обсуждать медицинские темы, считает господин Беспалов. Это привлекательный и высокодоходный рынок, но обострение конкуренции из-за выхода на него ряда российских сетей может привести к увеличению срока окупаемости инвестиций, резюмирует господин Солонин.

Константин Куркин