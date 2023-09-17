Директор «Пермодежды» возглавила компанию, владеющую стадом свинокомплекса

АО «Агро-Альянс», владеющее стадом краевого свинокомплекса в поселке Майском (Краснокамск), сменило генерального директора. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 13 сентября компанию возглавляет Елена Гомызова, которая в настоящий момент занимает также должность директора фабрики «Пермодежда». На посту гендиректора «Агро-Альянса» госпожа Гомызова сменила Максима Родионова, который руководил АО с сентября 2022 года

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Компания «Агро-Альянс» была учреждена в ноябре 2021 года, принадлежит предпринимателю Артему Болдыреву, который контролирует фабрику «Пермодежда». Вскоре после регистрации АО «Агро-Альянс» выкупило стадо АО «Пермский свинокомплекс» (единственный акционер — минагро Прикамья). Позже господин Болдырев создал компанию «Майский мясокомбинат», которая сейчас управляет мощностями свинокомплекса. Само АО «Пермский свинокомплекс» в настоящий момент находится в процедуре банкротства.



АО «Агро-Альянс», владеющее стадом краевого свинокомплекса в поселке Майском (Краснокамск), сменило генерального директора. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 13 сентября компанию возглавляет Елена Гомызова, которая в настоящий момент занимает также должность директора фабрики «Пермодежда». На посту гендиректора «Агро-Альянса» госпожа Гомызова сменила Максима Родионова, который руководил АО с сентября 2022 года.

Компания «Агро-Альянс» была учреждена в ноябре 2021 года, принадлежит предпринимателю Артему Болдыреву, который контролирует фабрику «Пермодежда». Вскоре после регистрации АО «Агро-Альянс» выкупило стадо АО «Пермский свинокомплекс» (единственный акционер — минагро Прикамья). Позже господин Болдырев создал компанию «Майский мясокомбинат», которая сейчас управляет мощностями свинокомплекса. Само АО «Пермский свинокомплекс» в настоящий момент находится в процедуре банкротства.