Более 130 тыс. человек в Канаде остались без света из-за урагана «Ли»

Из-за атлантического урагана «Ли» в канадских провинциях Новая Шотландия и Нью-Брансуик без электричества остались более 130 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию перебоев с электричеством в Канаде poweroutage.ca.

Ураган принес сильный ветер, дожди, из-за него сильно подтоплены прибрежные районы. В Новой Шотландии без электроснабжения остаются 119,6 тыс. канадцев, в Нью-Брансуике — более 12,6 тыс. Из-за урагана режим чрезвычайной ситуации объявлен в штате Массачусетс.

Как передает CBC, вчера аэропорту Галифакса были зафиксированы порывы ветра со скоростью 117 км/ч, на юго-западе Новой Шотландии — со скоростью 90-110 км/ч. В провинции выпало от 30 до 60 мм осадков. Сейчас «Ли» плавно переходит из категории урагана к посттропическому шторму: ураган движется со скоростью 35 км/ч, порывы ветра достигают 110 км/ч.

Анастасия Ларина